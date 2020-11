TREĆI TALAS KORONE TRAJAĆE DO 15. APRILA: Dramatične prognoze srpskih stručnjaka o KORONI!

Za dve nedelje imaćemo više zaraženih i umrlih nego u prvom i drugom talasu zajedno, upozoravaju stručnjaci.

Treći talas epidemije korone u Srbiji trajaće do sredine aprila, crne su procene domaćih stručnjaka! Još je dramatičnije što ćemo za dve nedelje imati više zaraženih i umrlih nego što smo ih imali u prva dva zajedno.

Ovakvom brzom širenju zaraze “pomažu” hladno vreme, koje pogoduje virusima, boravak u zatvorenom prostoru, ali i ogroman broj inficiranih, koji će u narednom periodu zaraziti na hiljade ljudi.

Najduži talas

“Treći talas počeo je 14. septembra, a prema najnovijim podacima, trajaće sve do druge polovine aprila! To znači da ćemo čak šest meseci biti na udaru koronavirusa. Ni prvi, ni drugi talas nisu trajali ni približno ovako dugo. To je zato što je virus snažniji, sa daleko više zaraženih. Verujem da ćemo već za petnaestak dana oboriti još jedan neslavni rekord, pa ćemo imati više inficiranih građana u trećem talasu nego što je ukupno bilo u prva dva! Na vrhu ovog talasa imaćemo između 2.500 i 3.000 inficiranih svakog dana i nadam se da tu cifru nećemo preći. Ako je pak pređemo pomeriće se i dužina trajanja ovog talasa”, smatra Kočović.

Sa njim je saglasan i infektolog Žarko Ranković. On objašnjava da, što više zaraženih građana imamo, i zaraza će se lakše širiti, a samim tim i borba protiv pošasti duže će trajati.

“Ovaj talas trajaće drastično duže iz nekoliko razloga. Prvi je što smo već duboko zagazili u jesen, a na pragu nam je i zima. To je doba godine kada i inače eksplodiraju respiratorne infekcije, kakva je i koronavirus. Sa druge strane, upravo zbog toga što će dani biti sve hladniji, i ljudi će više boraviti u zatvorenim prostorijama. Samim tim, zaraza će se brže širiti i lakše naći put do čoveka. Na sve to, u januaru se očekuje i sudar korone i sezonskog gripa, koji može da napravi velike probleme i od koga svi strepimo”, kaže on i dodaje:

“To što već sada imamo drastično više obolelih nego u aprilu i julu govori nam da ćemo se ovaj put duže boriti protiv korone. Što više obolelih, to je više i rezervoara zaraze, pa će se brže, lakše i snažnije širiti među ljudima. Nije isto ako imate 100 i 1.000 obolelih dnevno. Sasvim je logično da će hiljadu ljudi infekciju preneti na neuporedivo veći broj građana”, jasan je Ranković.

Bolja disciplina

Na pitanje zašto smo u prvom talasu imali oko 300 zaraženih dnevno, a sada više od 2.000, on odgovara:

“Tada smo bili zatvoreni, bilo je ograničeno kretanje ljudi, što sada nije slučaj. Ljudi su se previše opustili, ne nose maske, okupljaju se, pa sada osećamo posledice toga. Tada smo svi bili u strahu, nismo znali šta je koronavirus, pa smo poštovali mere koje preporučuje Krizni štab, a sada to više ne radimo”, smatra sagovornik.