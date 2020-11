Meteorolog OTKRIO kakav nas novembar čeka: Vreme će biti isto danima! (FOTO)

Do sredine novembra suvo i sivo, ćekaju nas hladna jutra i magloviti dani.

Od danas pa sve do srede nad našim regionom će se nalaziti centar snažnog anticiklona u kojem će vazdušni pritisak biti povišen, objašnjava meteorolog Marko Čubrilo.

Kao posledica toga dominiraće stabilno i suvo vreme. Obzirom da je noć sve duža period noćnog hlađenja je duži od dnevnog zagrevanja te će u nižim predelima (nizijama, kotlinama kao i pored reka) dolaziti do nagomilavanja hladnog vazduha pri tlu koji će po zakonima fizike (hladan vazduh je teži od toplog) tonuti prema površini.

Zbog toga u ovim predelima sve češća i duža pojava magle i niskih oblaka koji će se ponegde zadržavati i tokom dana. Na višim planinama, a posebno na jugu regiona više sunca uz relativno toplo vreme.

Čekaju nas hladna jutra i magloviti dani

Jutarnji minimumi od -1 do +5, lokalno oko -3 stepena Celzijusa. U maglovitim predelima oko +4 strepena Celzijusa. Tokom dana u predelima bez magle od +9 do +15, a na jugu i do +18 stepeni Celzijusa, dok će u predelima sa maglom i niskim oblacima amplituda biti znatno manja i dnevni maksimum uglavnom od +5 do +9 stepeni Celzijusa.

Oko 11.11. anticiklon bi svoje jezgro trebao izmestiti malo na severoistok, prema Ukrajni, što bi po njegovoj istočnoj periferiji omogućilo transport male količine nešto hladnijeg ali suvog vazduha sa istoka.

Kao poseldica toga oko srede razbijanje magle i niskih oblaka uz duže intervale sunčanog vremena, ali i malo hladnije, posebno na istoku regiona i tamo gde ovih dana ne bude niske oblačnosti. Na Jadranu i dalje relativno toplo uz prolazan burin ili severozapadni vetar. U kontinetalnom delu nad zapadnim i središnjim predelima vetar slab, severoistočni, a na istoku Srbije i nad Vojvodinom prolazno umeren, istočni i jugoistočni (košava, ali slaba).

Do sredine novembra suvo i sivo

Najviše će zahladiti na krajnjem istoku Srbije gde će se maksimum kretati oko +6 stepeni Celzijusa, dok će nad ostalim predelima biti između +6 i +14 stepeni Celzijusa. Zbog vetrovitog vremena na istoku ređa pojava mraza, a na zapadu ga i dalje ujutro i dalje može biti (tamo gde ne bude niskih oblaka).

Zatim do oko 17.11. ponovo anticiklonalna monotonija uz suvo i stabilno vreme. U nizijama ponovo sve češće zadržavanje magle i niske oblačnosti, a na planinama sunčanije. Vetar slab. Jutarnji minimum od -2 do +5 stepeni Celzijusa, tokom dna od +7 do +14, a u maglovitim predelima do oko +7 stepeni Celzijusa.

Oko 17.11. jutarnji proračuni oba modela daju signal za moguće spuštanje još jedne manje količine hladnog i suvog vazduha sa severostoka jer bi se jezgro anticiklona izmestilo malo ka središnjoj Evropi. Zbog toga bi ponovo bilo vetrovitije uz hladnu košavu na istoku Srbije i maksimume od +3 do +13 stepeni Celzijusa, a zahladilo bi i na planinama, posebno na istoku i središnjim predelima.

Posle 20.11. tenutno deluje da će se jezgro anticiklona još malo izmestiti na zapad, što bi ka nama i dalje po njegovoj istočnoj periferiji slalo umereno hladan ali verovatno slabo vlažan vazduh. Kako je ovaj period jako daleko i nalazi se van koliko-toliko pouzdanog opsega simulacije modela o njemu vredi pričati tek polovinom meseca jer će se tek tada rešavati pitanje položaja istočnoevropskog anticiklona.

Vrlo je bitno napomenuti da je pred nama ekstremno suv period i da u narednih deset dana, a vrlo lako i dve nedelje neće biti merljive količine kiše osim slabe rosulje iz magle i niskih oblaka.

Simurano, veliki deo ovog meseca odlazi na dominaciju jakog anticiklona, ali akako će njegov položaj biti drugačiji nego prošle godine bar će temperature biti bliže proseku.