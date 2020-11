U BEOGRADU VANREDNA SITUACIJA? Dr Kon upozorava: Striktno moraju da se kontrolišu kućna samoizolacija i KARANTIN

U Beogradu vlada vanredna epidemiološka situacija, jer se svakodnevno, već duže od nedelju dana, beleži oko 1.200 zaraženih virusom korona, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da će se do kraja nedelje videti da li je to maksimum ili će broj novozaraženih da raste.

On je za Tanjug naglasio da raste broj novozaraženih i u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu i pojašnjava da je u prestonici vanredna epidemiološka situacija, jer je jedan na 1.000 stanovnika aktivno oboleo.

- Pratićemo situaciju. U Belgiji i Bugarskoj se čini da je došlo do vrha i da je počelo da slabi. Međutim, u ostalim zemljama i dalje raste broj zaraženih. Mi smo sada u šestoj nedelji od početka porasta, trebalo bi uskoro kriva da se zaravni - naveo je Kon.

To što se bolnice u Beogradu ubrzano pune, kako kaže, najpouzdaniji je pokazatelj da je intenzitet aktivnosti virusa veliki. Pojašnjava da je veliki broj inficiranih koji nisu registrovani, jer nemaju nikakve simptome.

- Kritična situacija nastaje onda kada nema dovoljno mesta u bolnicama i kada mora da se reaguje na različite načine, pravljenjem privremenih, dopunskih bolnica. Međutim, tu se postavlja pitanje opremanja, kadra i uslova za lečenje pacijenata - rekao je Kon.

Istraživanja prokuženosti stanovništva koja su rađena u zapadnoevropskim zemljama (koliko ljudi ima antitela jer su preležali koronu), navodi, pokazala su da je broj zaraženih 10 do 20 puta veći od onog broja koji se zvanično registruje.

- Takvom analogijom ako imate 1.000 prosečno zaraženih na dan, vi onda dnevno imate oko 10.000 do 20.000 onih koji su zarazni, a da to i ne znaju. Mora se reći da oni polako prestaju da budu zarazni posle nedelju do deset dana, posle 14 dana svakako, tako da se taj broj ne može samo sabirati - pojasnio je on.

Upitan da li treba da se testiraju svi kontakti da bi se sprečilo širenje, on je rekao da se vodi rasprava oko toga, da je preporuka SZO da se stalno obavlja testiranje, ali Kon smatra da testiranje nema nikakvu svrhu ukoliko se ne reši izolacije svih zaraženih i kako će se ona kontrolisati.

- U Slovačkoj je rađeno testiranje na 3,6 miliona ljudi i oni imaju jedan odsto zaraženih. Isto to bi se našlo i u Beogradu da sada uradimo masovno testiranje. Zbog toga svako, bez obzira da li je testiran ili ne, nema šta da traži u kolektivu, nema pravo da širi infekciju, bez obzira da li je dokazao da jeste ili nije kovid - naveo je Kon.

Ističe da bi idealno bilo da se testiraju svi kontakti i navodi da će možda Srbija doći u tu situaciju, jer se povećava broj brzih antigenskih testova, zatim broj laboratorija koje obavljaju testiranja, uključene su i privatne laboratorije.

- Uključivanje privatnih laboratorija zadaje dodatne probleme po pitanju nadzora. One treba da se uključe i u nadzor i da se zna koliko ima pozitivnih od broja testiranih kod njih. Sve su to problemi koji se moraju u hodu rešavati. Bilo bi bolje da se brže rešavaju - naveo je on.

Upitan da li to znači da u zvanične podatke koji se saopštavaju na dnevnom nivou nisu uključeni testirani u privatnim laboratorijama, Kon je rekao da, koliko je njemu poznato, nisu.

- Dobra je stvar da veliki broj ljudi koji imaju blaže tegobe, a žele da se testiraju, imaju mogućnost da to urade i u privatnim laboratorijama. Svi sa pozitivnim nalazom treba da se jave u kovid ambulantu i da se priključe sistemu. Takođe, laboratorije koje rade takva istraživanja bi trebalo to da prijavljuju - naveo je on.

Dodaje da sistem mora i dalje da se razvija, a u ovom slučaju to će morati da se radi "brzo i efikasno u hodu".Na pitanje ko kontroliše i da li se poštuje mera samoizolacije i kućnog karantina, za one koji su pozitivni na virus korona a nemaju simptome ili su sa blažom kliničkom slikom, on je rekao da radi sanitarna inspekcija, ali da nadzor u tom segmentu nije adekvatan.Očekuje da će izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dati zakonski okvir za bolju kontrolu.

- Nije kontrola samo restorana, kafića, klubova, već mora da se kontroliše i sprovođenje kućne izolacije i kućnog karantina. To je funkcionisalo jedino u toku vanrednog stanja. Nadam se da će kontrola biti bolja izmenama Zakona - rekao je Kon.

Pojašnjava da sanitarna inspekcija izdaje rešenja za samoizolaciju i da ih šalje poštom, da nekada prođe i po nedelju dana dok rešenje stigne i da za to vreme nema nadzora.

- Tokom vanrednog stanja je policija kontrolisala da li se poštuje mera samoizolacije. Bliže organizovanje i način kako će se to raditi ubuduće moraće da donesu nadležne službe. Bitno je da imaju zakonski okvir u kome mogu to da rade - naglasio je on.Kon kaže da je to trebalo i ranije uraditi, ali da su do sada stalno ubeđivani da je zakon dobar i da sve može da se sprovodi na osnovu njega.