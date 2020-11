Danas je Dan primirja: Parking je besplatan, marketi normalno rade, a ako morate na posao, po zakonu vam SLEDUJE OVO

Srbija i svet danas obeležavaju Dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

JKP "Gradske pijace"

Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP "Gradske pijace" danas će raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova

Kako je saopšteno iz tog preduzeća, cilj je da se građanima omogući snabdevanje zdravim i visokokvalitetnim namirnicama.

Iz "Gradskih pijaca" podsećaju posetioce da ostanu odgovorni, da održavaju preporučenu fizičku distancu, kao i da nose zaštitne maske.

Pošta Srbije

Tokom današnjeg praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu u Srbiji će dežurati 71 pošta, saopštila je Pošta Srbije.

U Beogradu radiće Glavna pošta u Takovskoj 2, od sedam do 21 čas, a od osam do 15 časova, dežuraće i pošte u Savskoj 2, u Glavnoj 8 u Zemunu, na Šumadijskom trgu 2A i pošta u ulici Pilota Mihaila Petrovića br. 8-12.

Pošte u tržnim centrima radiće i to od osam do 19 časova - u TC "Stadion Shopping Centar", TC "Shoppi Retail Parku" u Borči, "Immo outlet centru", i TC Novi Merkator.

Pošte u TC "Rajićeva Shopping Center" i u TC "Big fashion" radiće od devet do 19 časova, dok će u Univerexportu u Nehruovoj 68B pošta raditi od osam do 20 časova.

U Novom Sadu radiće šest pošta u "Univerexport" objektima od sedan do 20 časova, dok će pošte u "Univerexport" objektima u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Bačkoj Palanci i Futogu, i dve pošte u "Univerexport" objektima u Zrenjaninu raditi od sedam do 20 časova.

Po dve pošte radiće u Pančevu, u Svetog Save 11 od osam do 15 časova i Dositeja Obradovića 8K od osam do 12 časova, i u Kragujevcu- u TC "Plaza" od 10 do 20 časova i TC "Roda" od osam do 20 časova.

Po dve pošte radiće i u Nišu, u ul. Vožda Karađorđa 13 i Dimitrija Tucovića 26, od osam do 15 časova, i Somboru - u Dositeja Obradovića 12, od osam do 15 časova i pošta u objektu "Univerexport", ul 21. oktobra 11-13 (od sedam do 20 časova).

Pošta Srbije saopštila je da će po jedna pošta, od 8 do 15 časova, sutra raditi u Boru, Valjevu, Vranju, Kraljevu, Aranđelovcu, Novom Pazaru, Kruševcu, Leskovcu, Smederevu, Užicu, Čačku, u Zaječaru, Jagodini, Paraćinu, Kikindi, Prijepolju, na Zlatiboru, u Požarevcu, Prokuplju, Loznici, Vršcu i Pirotu.

Pošta u Sremskoj Mitrovici (TC Roda) radiće od osam do 19 časova, u Subotici (Bajski put 58) od devet do 16 časova, a pošta u Šapcu u TC "Roda" radiće od osam do 14 časova.

Benzinske stanice, bioskopi, tržni centri...

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda radiće od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6.00 do 20.00.

Svi tržni centri u Beogradu imaće redovno radno vreme. Bioskopi u tržnim centrima i drugi bioskopi – radiće i više nego radnim danima po vikend-šemama.

U sredu, 11. novembra, u zoniranim delovima grada "Parking servis" neće naplaćivati parkiranje.

Šta ako morate da radite na državni praznik?

Zaposleni ima pravo da odsustvuje na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi i za to vreme ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

S obzirom da je Zakonom propisano da se državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan i pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na ovaj dan državnog praznika zaposleni može da ostvari samo za jedan dan.