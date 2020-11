"SITUACIJA JE OZBILJNA!" Gradonačelnik Vučević NE ISKLJUČUJE uvođenje vanredne situacije u Novom Sadu

Ponovo je apelovao na građane da poštuju mere i odluke države, kako bi se izbegle radikalnije restrikcije koje bi imale negativan uticaj na ekonomiju.

Epidemiološka situacija u Novom Sadu je vrlo ozbiljna, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević, koji ne isključuje uvođenje vanredne situacije u tom gradu.

Navodeći da brojevi novozaraženih u tom gradu "ne daju spokoja", Vučević je rekao da je svestan da bi bilo kritika kada bi bila uvedena vanredna situacija.

- Kritike bi bilo svakako. I da su oštrije mere, bilo bi što ste zatvorili lokale, zašto je Novi Sad kaznio svoje privrednike. Svestan sam toga. Moj posao je da čuvam zdravlje građana po instrukcijama epidemiologa, ali i da čuvam ekonomiju grada. Para nema neograničeno. Videćemo kakva će biti odluka Kriznog štaba - rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima u Novom Sadu se u proteklom periodu bleži oko 250 novih slučajeva dnevno, što je najviše od početka epidemije.

Dodao je da su novoinficirani srednje dobi i mlađi, što znači da se zaražavaju društveno najaktivniji, ali je dobro da su penzioneri i deca koji najviše poštuju mere zaštićeni.

On je naveo da neće doći do toga da se novosadski sajam pretvara u kovid bolnicu, ali da će to biti urađeno u 24 časa ukoliko bude potrebe.