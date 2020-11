"SVE ĆE SE ZNATI DO KRAJA DANA" KON SE OGLASIO POSLE KRIZNOG ŠTABA: Zatražili smo od vlasti uvođenje OŠTRIH MERA

Korona trese region - u Srbiji je oboren rekord broja novozaraženih, ali i umrlih od korona virusa. Krizni štab je zasedao i razmatrao uvođenje novih mera, ali je epidemiolog Predrag Kon otkrio da nijedna od njih, tokom sednice, nije doneta, ne isključivši mogućnost da budu usvojene i objavljene do kraja dana.

"Ništa nije doneto za sada," rekao je Kon za Mondo.

Medicinski deo je dao svoje, tražio je prilično oštro da se nešto promeni, za sada je to na 'stend baju', ne znam do kada. Sve je to i pismeno poslato, dakle, mnogo toga je bilo komunikacijski već ranije. Radi se svakako o ekonomskom aspektu, proceni koja ne može da bude za medicinski deo, to i kontrola su trenutno najveći problem," rekao je on.

"Svi u medicinskom delu, jedinstveno, smatramo da bi trebalo ozbiljno zaoštriti i sprovođenje, i kontrolu mera i uvođenje dodatnih mera," rekao je on.

"Dobro su nas čuli, zna se šta smo tražili, ne mogu da kažem šta će biti doneseno jer ovo svakako zavisi od nemedicinskog dela. Mi smo to rekli i to vrlo eksplicitno," rekao je on i objasnio da odluka o novim merama zavisi od više faktora.

"Ne radi se o tome da neko nešto hoće ili neće, stvar je u proceni mogućeg za sprovesti, najboljeg u ovom trenutku i ne sumnjam da postoji dobra namera svih da se ovo zaustavi. Što se medicinskog dela tiče, jasno je da kontakte treba sprečiti i da treba sprovesti sve to," rekao je on.