Humanost pred kojom je zanemela Srbija: Kuću i osvojenu nagradu Rudničani STAVILI NA LICITACIJU KAKO BI POMOGLI LEČENJE MALE ANIKE!

Vest da dvogodišnja Anika Manić, poreklom iz Gornjeg Milanovca boluje od spinalne mišićne atrofije i da je za njeno lečenje genetskom terapijom potrebno 2,1 miliona evra brzo je ujedinila njene zemljake koji su pokrenuli brojne humanitarne akcije, a dve porodice sa planine Rudnik dale su I svoj lični doprinos odričući se nasledstva i osvejene nagrade.

Miloš Miajlović i njegova sestra Biljana nisu se dvoumili ni trenutka. Nasleđenu kuću u centru Rudnika od 90 kvadrata prodaće na licitaciji. Oglas su objavili na društvenim mrežama i vrlo brzo njihovi telefoni nisu prestajali da zvone.

- Moja sestra je to predložila prva, ja sam to prihvatio da je damo u humanitarne svrhe na licitaciju. Licitacija će trajati do srede 18. novembra u ponoć – rekao je Miloš.

On i njegova sestra mišljenja su da na onome što nisu sami gradili ne treba ni da zarade, a Anikino izlečenje za njih će biti najveća nagrada.

- Ne želim da imam dodir sa novcem, kako neko ne bi pomislio da sam zadržao deo novca, ko da najveću ponudu dolazi sa uplatnicom da izvršimo prenos kuće – naveo je Miloš.

Da su Rudničani ljudi velikog srca potvrđuje i porodica Jakovljević koja je odlučila da električni trotinet osvojen u nagradnoj igri takođe stavi na prodaju, kako bi dali doprinost u izlečenju male Anike.

- Konsultovao sam se sa decom i suprugom, oni u se odmah složili – rekao je Ivan Jakovljević iz gornjomilanovačkog sela Mutanj.

Kako kaže, na njegovoj Fejsbuk stranici nalazi se link koji vodi do oglasa i iskreno se nadam da će se što pre sakupiti novac za lečenje.

- Koliko ko može, prema svojim mogućnostima, da što pre Anika ozdravi - navodi Ivan.