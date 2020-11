Sem što me niko iz pomenutog medija nije kontaktirao, kako bih im predočio činjenice, izabrali su neistine pojedinaca, koji nisu dobili ni 2% podrške građana na parlamentarnim izborima 21. juna, tekuće godine, a lokalno nemaju ni toliko, rekao je Nikola Vučen, predsednik Smederevske Palanke.

"Iskren da budem, ovu svoju reakciju bih iskoristio i kao apel svojim stranačkim kolegama, koji kao da su se uspavali ili su opijeni izbornim pobedama, te ne vidim adekvatne reakcije ni na ovaj, a ni na slične napade naših političkih protivnika. Funkcije, privilegije i primanja možda zadovoljavaju lične interese pojedinaca, ali je nedopustivo da od zvukova pobedničkih bubnjeva ostanu gluvi i nesposobni za odbranu svega što smo postigli. Zaista mi nije jasno, kako ih ovoliko štetne buke bar malo ne razbudi!?", rekao je Vučen.

Kako kaže, što se tiče "neasvaltiranih ulica", u prilogu ovog teksta, objavljuje fotografije onoga što je urađeno samo u prethodnih mesec dana, a dodaje da će biti slobodan da tvrdi, da u istoriji lokalne samouprave nije asfaltirano više, negoli od kako je Srpska napredna stranka preuzela vlast u Smederevskoj Palanci.

"O ostalim infrastrukturnim radovima, a pogotovo što se tiče vodovodne i kanalizacione mreže (takođe pomenuto na opskurnoj Đilasovoj televiziji), tek ne želim da trošim reči, jer mislim da čak i najveći skeptici u našoj sredini znaju da danas imaju vode na česmama i sa kakvom efikasnošću se radnici JKP "Vodovod" nose sa svim eventualnim kanalizacionim problemima, u odnosu na period do 2016. god", rekao je Vučen, i dodaje:

"Ono što me je posebno začudilo je saradnja jednog lokalnog odbora sa Đilasovom televizijom, a pogotovo nakon njihovog debakla na izborima. Ukoliko su ljuti na svoje funkcionere i uopšte na rezultate svoje stranke, zaista je ružno da taj svoj bes projektuju na nas koji imamo vidljive rezultate i da se služe neistinama. Za one koji su nešto razumniji i "gladni" činjenica i istine, opredeljena sredstva za rekonstrukciju gradske pijace su namenska i ne mogu se potrošiti ni za šta drugo; što znači, da ukoliko se ne utroše u tekućoj godini, samo mogu biti preneta za narednu. No, to je za ove dopisnike Đilasovih medija teško razumljivo, te nisam siguran može li im se uopšte ikad i objasniti. Verovatno su zbog toga i zakovani na 2% podrške, kako lokalno, tako i na republičkom nivou.

Kako kaže, Smederevska Palanka se gradi više nego ikada pre.

"Trenutna rekonstrukcija Opšte bolnice Stefan Visoki u Palanci prelazi tri milijarde dinara, što je ujedno i jedna od najvećih kapitalnih investicija do sada. Ulaganjem preko milijardu dinara u putnu infrastrukturu, put Velika Plana Smederevska Palanka dobili smo jednu od najmodernijih saobraćajnica u zemlji", rekao je Vučen.

Dodaje da je u planu izgradnja brze saobraćajnice koja će Palanku i Planu vezati za nov auto put Vožda Karađorđa.

"Pronalaženjem stranog investitora koji je od nekoliko zemalja u regionu i preko deset gradova u Srbiji odlučio da gradi svoje postrojenje baš u Smederskoj Palanci je najbolji dokaz da Republika Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem brine o malim Opštinama kao što smo mi. Završena je jedna od najmodernih fabrika u regionu koja će do kraja ove godine primiti prve radnike. Proizvodićemo module za baterije koji će se ugrađivati u električne automobile. Bićemo budućnost Srbije i celog regiona.Smederevska Palanka i njeni građani svu zahvalnost duguju predsedniku Aleksandru Vučiću što je uspeo da uradi nemoguće. Da vrati Palančanima veru u bolje sutra, a to su i građani prepoznali istorijskim rezultatom na predhodnim izborima", rekao je Vučen.