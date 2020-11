VUČEVIĆ: Nadamo se da će zvezda svetske klasične muzike Stefan Milenković biti upravnik koncertne dvorane

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i direktor Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, Nemanja Milenković obišli su prvu gradsku koncertnu dvoranu, kao i novu zgradu Baletske i Muzičke škole, a nakon toga u Gradskoj kući predstavljeni su rezultati projekta Evropska prestonica kulture i Novog Sada kao primera za jedinstven pristup razvoju kulture.

- U budžetu za 2021. godinu predvideli smo poslednju tranšu za završetak izgradnje zgrade Muzičke i Baletske škole sa koncertnom dvoranom, i to nešto više od 300 miliona dinara za nabavku opreme. Naredne godine đaci će krenuti u te škole i organizovaćemo kulturne događaje, odnosno koristiti koncertnu dvoranu. To nije uspeh jedne administracije, već celog grada. Bili smo u stanju da gotovo tri milijarde dinara uložimo tokom pet godina i sagradimo taj velelepni, najmoderniji objekat. To će biti centar daljeg kulturnog razvoja grada i još jedan od razloga da mladi ostaju u Novom Sadu. Nastavljamo saradnju sa republičkom vladom i imaćemo značajnu podršku da kompletno završimo obnovu podgrađa Petrovaradinske tvrđave, koje će biti jedan od najlepših delova Novog Sada. Titula EPK je pomerena na 2022. godinu, iako je naš tim bio spreman da projekat realizuje i u 2021. Uskoro ćemo imati jako dobre vesti, jer blizu smo toga da Stefan Milenković, najveća zvezda svetske klasične muzike dođe da živi i radi u Novom Sadu. Ponudili smo mu najbolje uslove, a za to su najaslužniji Fondacija i Gradska uprava za kulturu. Nadamo se da će on biti upravnik koncertne dvorane, a naravno uključiće se u rad Kulturnog centra i Akademije umetnosti u našem gradu. Kada vidimo da se najuspešniji vraćaju u Srbiju, to je signal drugima da ne odlaze, da ostanu u svojoj otadžbini – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Još 2008. godine, kao tadašnja gradonačelnica Novog Sada, Maja Gojković je prva uputila inicijativu Ministarstvu kulture i informisanja da podrži Novi Sad za prestižnu titulu Evropske prestonice kulture.

- Zahvaljujem se na pozivu da da danšnji dan posvetimo Evropskoj prestonici kulture, da mandat započnem posetom Novom Sadu i pokažem koliko je na nacionalnom nivou značajn taj projekat. Bio je dug put do toga da Baletska i Muzička škola dobiju svoj prostor i da Novi sad dobije prvu koncertnu dvoranu. To je dokaz da se snovi ostvaruju. Te 2008. godine sam se sa velikim entuzijazmom obratila pismom Briselu, a zahvaljujući političkom sluhu Miloša Vučevića i radu ljudi okupljenih oko tog projekta u sinergiji sa Republikom, san je postao java. Privilegija je što je Novi Sad postao Evropska prestonica kulture, i kada jednom dođete na tu mapu, niko vas ne može izbrisati. Radićemo monogo naredne godine na sređivanju podgrađa, razvoju mreže kulturnih stanica i razvoju kulturnog turizma. Učinićemo sve da u 2022. godini Novi Sad prevaziđe sve dosadašnje prestonice kulture u Evropi - izjavila je Maja Gojković.

Kako je rečeno u Gradskoj kući, nakon više od 70 godina Baletska škola će dobiti svoj dom, kao i Muzička koja je na to čekala gotovo 100 godina. Podgrađe Petrovaradinske tvrđave obnavlja se posle gotovo 300 godina, prostor Velikog Limana nakon 100 godina transformiše se u prostor modernog stvaralaštva, što je samo jedan deo brojnih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za godinu titule.

- Jedan od prvih gradova van Evropske unije koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture, 2019. godine Evropska komisija ocenila je kao jednu od najboljih prestonica kulture u pripremnoj fazi. Već sada, Novi Sad je jedinstven u regionu po kulturnoj strategiji razvoja, ali i u ovom delu Evrope po mreži kulturnih stanica. Posle više od pola veka napušteni i nebezbedni prostori širom grada dobili su novo ruho i služe kulturi i umetnicima. To su legati koji ostaju i nakon godine titule gradu, koji je već sada pokazao da kulturu živi - rekao je direktor Fondacije Nemanja Milenković. On je najavio i pokretanje nove, jedinstvene platforme za kulturu Visit Novi Sad koji će Novi Sad i u digitalnoj formi predstaviti ne samo kao prestonicu, već kao grad kulture i godinama posle titule.