ĐERLEK OTKRIO KADA ĆEMO SAZNATI NOVE EPIDEMIOLOŠKE MERE - Maske se preporučuju i na otvorenom, a OVAJ APEL upućen je mladima

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek izjavio je da se u ovom trenutku analizira situacija sa koronavirusom, kako bi se donele najbolje nove mere, koje će biti saopštene za dan ili dva.

Đerlek je na početku konferencije za medije izneo najnovije podatke o koronavirusu.

U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 14.116 osoba, njih 3.499 bilo je pozitivn.

- Na respiratorima je ukupno 158 pacijenata. U poslednja 24 sata preminulo je 17 pacijenata - rekao je Đerlek i dodao da je ukupan broj preminulih 972 osobe.

Kako kaže, i dalje je najgore u Beogradu sa 1.597 zaraženih u poslednja 24 sata, zatim Novi Sad sa 330, na trećem Niš sa 113, na četvrtom je Kragujevac 88...

Na pitanje o novim merama Đerlek je rekao da se država nalazi u delikatnoj situaciji i da se donošenje mera mora gledati iz više uglova.

- Treba se gledati kako da se one sprovode u praksi, ali je izuzetno bitno da li se one sprovode. Danas je stupila i nova izmena zakona preko koje ćemo kontrolisati situaciju - rekao je Đerlek.

Kako kaže, kada bi svi poštovali i postojeće mere to bi bilo dovoljno da se odbranimo od koronavirusa.

On se zahvalio onima koji se pridržavaju mera, i to je kako kaže oko 95 odsto građana.

- Zato i imamo solidnu situaciju, u poređenju sa regionom i evropskim zemljama. Mi ne želimo da se tešimo sa tim poređenjem, ali je lepo istaći da smo u ovom trenutku u poređenju sa njima dobro - rekao je Đerlek.

Ističe da život u Srbiji ne može da stane i da ekonomija ne može da stane.

- Moramo naći dobar balans između zaštite zdravlja stanovništva i ekonomije. Najbitnije je naći način da se mere poštuju, one već donete ali i one koje će tek stupiti na snagu - rekao je dr Đerlek.

Kako kaže, maske će verovatno biti obavezne i na otvorenom, posebno , kako dodaje, u pešačkim zonama.

- Razmišlja se i o skraćenju vremena rada noćnih klubova i sigurno će Krzni štab doneti ono što je najbolje za našu zemlju i ono što će biti od koristi u borbi za spašavanje života ali i ekonomskog standarda stanovništva - rekao je dr Đerlek.

Dodaje da će u narednih dan dva biti saopštene nove mere.

- Apelujem na one koji paze da nastave da se ponašaju isto kao i do sada, a posebno molim mladu populaciju da pokušaju da ovog vikenda budu sa svojim porodicama i ne idu na mesta gde su velike gužve i gde je moguća transmisija i prenošenje virusa - rekao je dr Đerlek.

Đerlek je istakao da nam je neophodna solidarnost i jedinstvo.

Kada je starosna struktura u pitanju obolelih od korone, Đerlek je rekao da je treći talas nadmašio prva dva i da u brojkama ima veći broj nego ova dva zajedno.

- Zbog toga vodimo i ozbiljnu politiku i zbog toga smo obazrivi prilikom donošenja mera - rekao je dr Đerlek.

Kada su zaražena deca u pitanju, kaže da ima i bebica, ali da u ovom trenutku veliki broj težih kliničkih slika su stariji ljudi.

- Imamo i grupu od 20 do 40 godina pacijente sa teškim kliničkim slikama. Ne važi više pravilo da pogađa samo starije, nažalost imamo slučajeva da oboljevaju i to teško i mlađi ljudi, koji za pola sada od lake do srednje teške slike završe na respiratoru i nažalost izgube život - rekao je dr Đerlek.

Na pitanje zašto se odlaže usvajanje mera, dr Đerlek je potvrdio da su se ranije donosile mere brže, ali i da su sada ipak nešto iskusniji kada je sama korona u pitanju.

- Shvatili smo da nije samo pitanje voditi računa o kovid pacijentima, želimo da posvetimo takođe veliku pažnju i non kovid pacijentima kojih ima oko 80, 90 odsto od ukupnog broja pacijenata - rekao je dr Đerlek i dodao da žele da izbalansiraju da se bave i jednim i drugim pacijentima.

Ističe da donošenje mera ništa ne koči, već, kako kaže, traži se najbolje rešenje da se građani zaštite, ali i da se ekonomija sačuva jer, dodaje, moramo od nečega da živimo.

Dr Đerlek je rekao da se analizira svaki segment kako bi se donele najbolje mere.

Skrenuo je pažnju da postoje i ilegalne žurke i noćni klubovi, i dodao da je bitna i kaznena politika.

Ističe da će ovo sve trajati minimum do kraja ove godine, ali možda i do februara, marta sledeće godine.

Kada je u pitanju nabavka vakcine , dr Đerlek je rekao da je predsednik Vučić rekao da će prvi kontigent vakcina doći do kraja godine.

Kako kaže, država je uradila ono što je mogla, čak i više od nekih ekonomski spremnijih država.

- Imaćemo novu kovid bolnicu u Batajnici i u Kruševcu, koje će biti ogromno rasterećenje za naš zdravstveni sistem, i omogućiće nam da zaštitimo svaki život ili bar dela građana ove zemlje - rekao je Đerlek.

Dr Đerlek je rekao da ima podatak i da je evidentno da nošenje maske pored toga što štiti od korone, utiče i na smanjen broj obolelih od sezonskog gripa.

- Uz angažovanje države uspećemo da nabavimo doovoljno doza vakcina i uspećemo da vakcinišemo oko 700 hiljada ljudi - rekao je dr Đerlek.

On se zahvalio još jednom svima koji poštuju mere, i dodao da koje god nove mere da donesu, ukoliko se ne budu poštovale neće imati koristi od njih.

- Srbija će nadamo se ostati među pet najboljih u Evropi u načinu borbe protiv korone, ali i da ćemo zaštiti veliki broj života naših sugrađan - rekao je dr Đerlek.

Kada je u pitanju kontrolisanje tih mera, ističe da će se veći broj ljudi uključiti u to, ali i da treba još više apelovati na svest ljudi da poštuju sve mere.

- Nije baš svejedno koliko će se radno vreme skraćivati, ali je bitno i da u toku dana vodimo račun - rekao je dr Đerlek.

Kada je u pitanju obavezna vakcinacija protiv kovida, rekao je da to ministarstvo određuje, ali i da bi on preporučio svim građanima da se vakcinišu, jer, kako kaže, država je veoma ozbiljna u ovoj borbi i vakcina će se odabrati tek posle pečata i odobrenja od naših stručnjaka za lekove.

- Sve vakcine će biti besplatne, to je jako bitno da naglasimo. Kada agencija za lekove Republike Srbije da za pravo da se upotrebljavaju, apelovaćemo na građane da se što više vakcinišu - rekao je dr Đerlek.

Ističe da će prvo biti imunizovani zdravstveni radnici, vojska i policija, jer oni moraju da vode računa o svim građanima.

Dodaje da neće ovo trajati predugo, ističe da je narod mnogo toga izdržao pa će, kako kaže, izdržati i ovu koronu.

- Izaći ćemo sigurno kao pobednici, bez obzira koliko je opaka i koliko života odnosi u svetu - zaključio je Đerlek.