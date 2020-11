"MLADI ZA POLA SATA ZAVRŠE NA REPISRATORU I - UMRU" Državni sekretar Mirsad Đerlek izneo zastrašujuće podatke

"Lekar ih primi i u početku deluje kao da je sve u redu. A onda se obistini najveći strah"

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da više ne važi pravilo da Kovid 19 pogađa samo starije ljude.

On je, na konferencije za medije Kriznog štaba izneo zastrašujuće podatke.

- Imali smo slučajeve da mladi ljudi za pola sata od lake završe kao teški slučaj i na respiratoru. Na žalost, na kraju izgube život - kazao je Đerlek.

Zbog sve lošije epidemiološke slike, Vladi je Krizni štab predložio nekoliko mera na razmatranje. O tome je juče govorio i epidemiolog dr Predrag Kon.

- Osnovno je da se sve mere koje su do sad donete poštuju. Drugo što smo predložili je da maske budu obavezne u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom prostoru posebno u pešački zonama. Mi smo predložili da objekti u kojima dolazi do zaražavanja, a to su prvenstveno noćni klubovi ne rade posle 18 sati. Prvenstveno se misli na noćne klubove. To je oročena mera na dve nedelje. Oročena mera bi podrazumevala da se sagleda efekat njen efekat nakon dve nedelje - kazao je ranije danas Kon.