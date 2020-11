"POLICIJSKI ČAS BI SMANJIO BROJ NOVOOBOLELIH" Dr Kon za Pink o tome koje NOVE MERE ČEKAJU SRBIJU, ali i o ZATVARANJU GRANICA ZA PRAZNIKE

Rigorozni potezi sigurno bi dali rezultate kada je reč o broju inficiranih, a evo da li je o njima bilo reči na sednicama Kriznog štaba.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon kaže da broj novoobolelih ne pokazuje da smo u piku trećeg talasa, iako se moglo očekivati da ćemo biti. Dodaje da dosadašnje mere nisu dale rezultate, a da rigorozniji potezi mogu sprečiti širenje virusa, što se vidi i na primeru pojedinih država Evrope.

- Moramo da shvatimo da moramo da slušamo i ekonomsko-politički deo problema. Dosadašnje mere moraju se poštovati, maske moraju biti obavezne u zatvorenom prostoru, a medicinski deo štaba predložio je da budu obavezne i na otvorenom, prvenstveno u pešačkim zonama. Sve što je dosad bilo striktno određeno, kada je reč o ponašanju u ugostiteljskim objektima i uslužnim delatnostima, mora se strogo i poštovati, a tražili smo i da se ozbiljno kontrolišu - kaže dr Kon govoreći o poslednjoj sednici Kriznog štaba i odlukama donetim na istoj.

Dodaje da je važno sprečiti kontakte u uslovima glasne muzike, zabave i ovo se prvenstveno odnosi na noćne klubove. Kaže da su mere „oročene“ na dve nedelje, odnosno da će se o njima ponovo odlučivati za 14 dana.

Ističe da nemamo vremena i da situacija ide na gore velikom brzinom. Kriva, kaže, mora da se zaravni.

O policijskom času se nije razgovaralo

Dodaje da se o policijskom času nije govorilo na sednicama Kriznog štaba, iako je čuo da ga je spominjao predsednik Aleksandar Vučić. Kaže da je sigurno da bi ova mera dala rezultate kada je reč o broju novozaraženih, ali da bi, s druge strane, bile ogromne poslednice po ekonomiju.

- Medicinski deo štaba predlaže šta je neophodno u ovom trenutku i ne razmišlja o policijskom času, već o sprečavanju kontakata. Da su se poštovale sve odredbe i da nije bilo neodgovornog ponašanja pojedinaca i grupa, bilo bi sve drugačije i nije istina da se mere poštuju jer postoji veliki broj mesta gde se one ne poštuju – kaže epidemiolog za Pink.

Ističe da do masovnijih zaražavanja dolazi najviše pri okupljanjima, gde se sluša glasna muzika, gde se onda i glasno govori, a ako se uz sve to i pije – zaboravlja se na postojanje virusa i poštovanje epidemioloških mera.

- To su uglavnom klubovi, slavlja, svadbe, proslave i to su mesta super prenošenja, i gde se ljudi posle pitaju šta im je sve to trebalo. Na ovaj način opterećuju se kapaciteti bolnica i ne znam koliko još zdravstveni radnici mogu da izdrže – kaže dr Kon.

Predložili smo skraćenje radnog vremena do 18h

Kada je reč o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata, dr Kon kaže da je medicinski deo štaba predložio da se radno vreme skrati do 18h, a da bi posle dve nedelje ova odluka bila revidirana.

- Predložili smo i to smo videli kao rešenje, a sada ćemo sačekati i videti. Nadam se da ćemo biti pozvani na sastanak, pa da vidimo kakva je odluka – kaže epidemiolog.

Nema zatvaranja granica, strancima obavezan negativan PCR test

Kada je reč o eventualnom zatvaranju granica zbog približavanja novogodišnjih i božićnih praznika, dr Kon kaže da već postoji sistem po kojem se oni koji uđu u Srbiju prate, a neophodno je i da se jave u kovid ambulante. Kaže da je nemoguće napraviti nešto drastično novo, da je moguće jedino uvesti obavezu donošenja negativnog PCR testa, ali da dosad o tome nije bilo govora.

- Nemoguće je zabraniti našim građanima da uđu u zemlju. Može se zabraniti strancima, ali ne i našim građanima. Stranci i sada kada dolaze u Srbiju moraju da imaju negativan test, tako da to nije nešto posebno novo – podseća dr Kon.

Zasad ništa od produžetka raspusta

Na pitanje o produžetku raspusta, kaže da o tome nije bilo reči na sednici Kriznog štaba, budući da je situacija što se kontrole tiče dobra. Ipak, povećava se broj zaraženih, pa je moguće da ovo ipak bude tema u budućnosti, kaže epidemiolog.