VOLJENI PATRIJARH PAVLE PREMINUO JE NA DANAŠNJI DAN! Stotitne ljudi bilo na sahrani

Patrijarh srpski Pavle preminuo je na današnji dan 2009. godine, u 10.45, u snu, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u 96. godini.

Na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljeno je tada da se, posle primanja svete tajne pričešća, u Gospodu upokojio arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački, patrijarh srpski Pavle. Sahranjen je četiri dana kasnije. Možda se mnogi ne sećaju da je tada u jeku bila epidemija svinjskog gripa.

Telo njegove svetosti bilo je izloženo u Sabornoj crkvi. Patrijarh je sahranjen u manastiru Svetih Arhangela u Rakovici. Sahrani je, kako su tada prenosili mediji, prisustvovalo stotine hiljada ljudi iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i dijaspore. Prema nekim procenama, sahrani je prisustvovalo oko 600.000 vernika.

Tadašnji ministar zdravlja proglasio je u 11. novembra te godine malo pre podneva epidemiju novog gripa tipa A H1N1 na teritoriji Srbije i odredio mere za sprečavanje širenja epidemije. One su podrazumevale vanredni epidemiološki nadzor, zabranu okupljanja na javnim mestima, uključujući škole i predškolske ustanove u celoj državi ili u delovima zemlje, ali po proceni nadležnih zdravstvenih ustanova. Broj žrtava virusa H1N1 do tog dana se u Srbiji popeo na devet.

Evo koje je postupke tada preporučivala struka: stavite zaštitnu masku, kako biste sprečili infekciju ostalih ukućana, ostanite u stanu, ako ste na putu odmah se javite u najbliži dom zdravlja, nazovite dežurni telefon za svinjski grip, najbliži vašem mestu stanovanja. Ako ne možete da dobijete ovu službu, javite se u vašu lokalnu ambulantu, dom zdravlja, na dežurni telefon.

"Nemate potrebe da širite infekciju svinjskog gripa, ličnim pojavljivanjem na javnim mestima", navodilo se na kraju.

Povorka od Saborne crkve do Hrama svetog Save

Saborna crkva, u kojoj su na celivanje bili izloženi zemni ostaci patrijarha Pavla, bila je otvorena do dva sata ujutru. Građani su i po čest sati čekali u redu kako bi odali poštu patrijarhu, u jednom trenutku kolona vernika se protezala od ulaza u Sabornu crkvu, Ulicom kralja Petra, Knez Mihajlovom do palate "Albanija".Povorka sa telom patrijarha Pavla, tada se iz Saborne crkve uputila do Hrama svetog Save na Vračaru. Otvoreni kovčeg sa telom patrijarha Pavla iz crkve su izneli episkopi SPC, a pogrebnu povorku predvodili su crkveni velikodostojnici. Ispred pogrebne povorke krst patrijarha nosio je njegov praunuk Dušan.

Sahrana Patrijarha Pavla u najvećem jeku pandemije H1N1 virusa,isto tako smrtonosnog i zaraznog kao korona danas...i, braćo Srbi, studio? pic.twitter.com/0wGOrLVrh5 — Slana (@Slana7204) 29. август 2020.

Pogrebna povorka, koja se kretala ka Hramu svetog Save, neprekidno je narastala od naroda koji se pridruživao. Počasnu gardu formirali su pripadnici žandarmerije, pitomci vojne akademije, vatrogasci i mladići i devojke obučeni u narodne nošnje iz svih krajeva Srbije.Mnogi vernici došli su iz Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske i širom Srbije kako bi prisustvovali opelu i sahrani partrijarha Pavla.Kolona je prošla ulicama Kneza Sime Markovića, Pop Lukinom, Brankovom, preko Zelenog venca, Prizrenskom stigla do Terazija, gde je održan kratak pomen. Zatim je išla Ulicom kralja Milana preko Slavije, pa Bulevarom oslobođenja i Krušedolskom ulicom do Karađorđevog parka, gde je kovčeg iznet iz kola i prenet do Platoa ispred Hrama svetog Save.

Vladika zahumsko-hercegovački Grigorije izjavio je tada da će prilikom sahrane patrijarha srpskog Pavla, centralni i najvažniji događaj biti opelo na platou Svetosavskog hrama i da se tu završava praćenje sahrane za javnost i medije. Sve ostalo bi trebalo da bude u skladu sa životom, skromnošću i željom patrijarha Pavla.Mnogi su paralelu sa sahranom patrijarha Pavla povukli sa sahranom mitropolita Amfilohija Radovića, koji je preminuo 30. oktobra, a čija se sahrana odvijala u vreme pandemije korona virusa. Crnogorski mediji preneli su tada da mnogi vernici i sveštenici nisu poštovali osnovne mere prevencije, kao što je nošenje maske. Kako su preneli lokalni mediji, "ogromna masa" ljudi je tada prisustvovala sahrani i oproštaju od mitropolita Amfilohija.