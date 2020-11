NA VANREDNOJ SEDNICI VLADE SRBIJE BIĆE DONETE NOVE MERE: Posle 21 sat zatvaraju se kafići, restorani, klubovi, prodavnice?

Vanredna sednica Vlade Srbije biće održana danas u 13 časova.

Nakon toga javnosti će se obratiti premijerka Ana Brnabić.

Na sednici Vlade Srbije koja je hitno zakazana za 13 sati, najverovatnije će se doneti nove mere u borbi protiv epidemije koronavirusa.

- Plan je da se donese odluka o zatvaranju svih objekata i to kafića, restorana, noćnih klubova, prodavnica, tržnih centara, u periodu od 21 čas do 05 ujutru. Radile bi samo apoteke i benziske pumpe i to samo na delu gde se toči gorivo. Najverovatnije je da će ove mere biti i usvojene danas na sednici - kaže izvor iz Vlade Srbije.

Zabranom rada posle 21 sat, bila bi izuzeta dostava hrane.

Primena novih pravila, ako ih Vlada Srbije bude usvojila startuje od utorka 17. novembra, a predviđeno je da se primenjuju 14 dana.