Profesor iz Novog Sada je obolelo od korone, a predavanje je držao iz BOLNIČKE POSTELJE u crvenoj zoni kovid bolnice - OVO JE NJEGOVA PRIČA

Profesor Lalić nije dopustio da znanje čeka zbog korone - direktno iz crvene zone kovid bolnice se uključio i upoznao sa svojim studentima.

Profesor Bojan Lalić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i šef departmana za industrijsko inženjerstvo, održao je predavanje svojim studentima i to iz crvene zone kovid bolnice Kliničkog centra Vojvodine.

Naravno, predavanje je održano na daljinu, kao što je to inače već i postalo uobičajeno na fakultetima, ali ovoga puta, umesto kućnih uslova, čas je morao biti obavljen iz postelje, piše "Telegraf".

Profesor, inače, ima srednje težak oblik bolesti, imao je visoku temperaturu i jak kašalj, ali je uspeo da izbegne kiseonik. Sada se polako oporavlja, pa nije želeo da studente uskrati prvog predavanja na predmetu Strateško upravljanje projektima. Kako kaže, nema boljeg leka za jednog profesora od darovanja znanja.

- Mnogo znači ta razmena energije, bez obzira na to što je preko interneta. To su mladi ljudi i traže znanje i red je da im pomognemo. Ako pratimo liniju ozdravljenja izgubićemo ceo semestar. Važan je ritam, da se predaje iz nedelje u nedelju. Kad se napravi termin nadoknade, nije taj kvalitet - kazao je profesor.

Međutim, nije to bio tako lak poduhvat. Ne govorimo o osobi koja je u karantinu, tek malo prehlađena. Predavanje i te kako zahteva puna pluća, ali profesor Lalić dokaz je da ona ničemu ne vredi ako je srce prazno.

- Da budem iskren, jesam se oznojio. Malo sam izašao iz tog fizičkog ritma. Do sada nisam držao predavanja iz bolnice, pošto, ipak sat i po treba govoriti i treba imati kapacitet pluća, da se nadišem i da sve bude prihvatljivo. Možda sam mogao par dana ranije da se uključim, ali onda bi moj kašalj ometao predavanje. Ali, kada može, zašto da ne, to je isceljujuće za nas koji se bavimo tom profesijom - priča profesor.

- Ja sam duboko zahvalan mojim cimerima Mitru i Gojku, što su prihvatili da sat i po budu tihi - priča profesor.

Sa studentima je i pre predavanja bio u komunikaciji preko onlajn platforme. Na njihovo oduševljenje zakazao je i predavanje, pa je uz "Vidimo se sutra" dobio i želje za ozdravljenje. Ali, kada se kamera upalila, crvena zona više nije bila tema.

- Mi smo kompletnu situaciju tog mog javljanja iz crvene zone stavili u drugi plan, to nije tema da li se ja javljam iz moje kancelarije, od kuće ili iz bolnice, to ne treba da ometa, jer to onda skida fokus sa toga što pričamo - objašnjava profesor.

On je, inače, u bolnici nešto više od nedelju dana, a na putu je ka ozdravljenju. Uskoro bi, ako snimak pluća u nedelju bude u redu, profesor mogao da nastavi lečenje u kućnim uslovima, pa samim tim, naravno - i onlajn predavanja.

Jedna od studentkinja koja je pratila današnje predavanje je Anđela Renovica.

- Predavanje je trajalo od 12.15 do 13.45. Nažalost, bilo je iz bolnice, ali profesor se stvarno potrudio da ne fali kvaliteta predavanja. Mi smo se svi predstavili, profesor nas je upoznao, predstavio plan rada za ovu godinu i objasnio šta radi jedan strateški menadžer u kompaniji. Slušala sam i ranije njegova predavanja i zaista ovo je izgledalo slično, nisam primetila da je manjkalo kvaliteta. Stvarno, svaka čast na posvećenost - kazala nam je Anđela.

Inače, za razliku od prošle godine, sada su, kaže, sva predavanja i vežbe organizovana preko jedinstvene platforme Majkrosoft tims, postoje određeni termini kada se ulazi na predavanja, a studenti koji ne mogu da prisustvuju mogu da prate i snimljeno predavanje naknadno. Postoji i grupa gde studenti i profesor razmenjuju informacije 24 sata...

- Moram da kažem, što se tiče našeg fakulteta, ja sam apsolutno zadovoljna, nisam primetila pad kvaliteta nastave, sve što mi treba od znanja dobijam. Volela bih da se malo više kolege uključe s kamerama. Svi smo u svojim domovima i komforno nam je. Mislim da je nekim ljudima komfornije da učestvuju od kuće u razgovoru - kazala je.