VOZAČI, PAŽNJA - Od večeras u 21 sat obustava saobraćaja na graničnim prelazima sa Crnom Gorom

Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom od danas u 21.00 do sutra ujutru u 5.00 biće na snazi obustava saobraćaja, osim za autobuse i kamione u međunarodnom saobraćaju, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Prelazak granice biće omogućen i putničkim i teretnim vozovima, kao i osobama sa radnom potvrdom, ili koje putuju iz humanitarnih ili zdravstvenih razloga.

Zbog najavljenih niskih temperatura moguća je mestimična poledica na putevima, posebno duž reka, u kotlinama, klisurama kao i na mostovima, a ponegde će bit i magle, navedeno je u saopštenju.

Magle trenutno ima na pravcu Gazivode-Zubin Potok-Zupče-Uljare-Kosovska Mitrovica, gde su mogući i odroni.

Poslednji dan produženog vikenda za osnovne i srednje škole podrazumeva veći promet u saobraćaju pa je tokom večeri moguća usporena vožnja na prilazima većim gradovima.

Obustavljen je saobraćaj u oba smera na deonici Novi Sad (Sirig)-Petrovaradin (Račkog) zbog radova na izgradnji nadvožnjaka, a zbog oštećenja pločastog propusta zatvoren je most preko Kravaričke reke na putu Lis-Arilje.

Ukoliko ne dođe do promene vremenskih uslova, deonica Jošanička Banja-Kopaonik biće zatvorena za sav saobraćaj od 17. do 18. novembra, od 7 do 17 časova, zbog radova na putu.

Kamioni na izlaz iz zemlje na prelazima sa Hrvatskom Batrovci i Šid čekaju po dva sata, a na prelazu Bačka Palanka i na prelazima Horgoš sa Mađarskom i Gradina sa Bugarskom sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva trenutno nema zadržavanja.