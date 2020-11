KAO NA FILMU! Ovakav POROĐAJ se u Despotovcu NE PAMTI! Krenuli sanitetom s porodiljom u bolnicu, ali...

Ekipa službe hitne medicinske pomoći iz Despotovca porodila je trudnicu na neuobičajeni način, u sanitetskom vozilu.

Porođaj se desio pre tri dana, a s obzirom da je vršen transport pacijenta na porođaj u Jagodinu, beba ipak nije mogla da sačeka da stigne do Opšte bolnice, već se porođaj desio u Jagodini, ali u gradu.

Vozilo je zaustavljeno i doktorka, uz pomoć medicinske sestre, porodila je trudnicu, i na svet je stigla zdrava i lepa devojčica.

- Primili smo poziv od trudnice, koja je tom prilikom navela da ima jake bolove i česte kontrakcije, što je govorilo da je porođaj jako blizu. Kada je stigla do nas, napisali smo uput za par minuta, sestra je spremila pacijenta i smestila u vozilo, poneli smo sve što smo mislili da bi u određenom momentu moglo da nam zatreba i uputili smo se za Jagodinu. Iskreno, niko od nas nije očekivao da će porođaj biti obavljen u sanitetskom vozilu, verovali smo da ćemo stići do bolnice u Jagodini na vreme, ali je beba želela drugačije. Na svet je došla jedna lepa i zdrava devojčica i moram da priznam da je ovo bio događaj koji ćemo svi pamtiti celog života. Tek kada se sve završilo i kada su beba i majka smeštene u bolnicu, shvatili smo da je do svakakvih komplikacija moglo da dođe, ali Bogu hvala sve je proteklo u najboljem redu - navela je doktorka Jelena Ilić.

Strukovna medicinska sestra Jovana Gvozdenović, istakla je da je ovo ličilo na neku filmsku priču, da je bilo napeto od početka do kraja.

- Panici nije bilo mesta, radili smo posao kako treba i najvažnije je to da je sve proteklo u najboljem redu. Vozač sanitetskog vozila Dragan Petronijević, poznatiji kao Trca, sve vreme bio je na telefonu, kontaktirao je sa bezbroj ljudi kako bi posle porođaja majka i beba, zbog trenutne epidemiološke situacije, bezbedno bile smeštene tamo gde treba. Jako sam ponosna na svoju službu, na sve svoje kolege i svima nama želim da što češće imamo ovako lepe intervencije - navela je Jovana.