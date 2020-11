TIODOROVIĆ OTKRIO KADA SE OČEKUJE KORONA PREDAH: Još nekoliko dana ćemo imati povećanje broja obolelih

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije Kovid-19, prof. dr Branislav Tiodorović rekao je veruje da će kriva da počne da se zaravnjuje za sedam do deset dana, a da će Srbija u decembar ući mirnija.

"Uvedene su restriktivne mere koje stupaju na snagu od utorka, nažalost još nekoliko dana ćemo imati povećanje broja obolelih, nažalost i umrlih. To će da traje još sedam do deset dana. U decembar ćemo ući sa blagim padom, a onda će doći do smirivanja situacije. U decembru će biti fluktuacije sa brojem obolelih i umrlih i tako će verovatno proći ceo taj mesec. Uz strogo sprovođenje mera, moći ćemo da se izborimo sa ovom situacijom i da imamo strogo kontrolisano stanje, da krivu spustimo na što niži nivo", dodao je on.

On ne veruje da će ova zima biti najmraćniji period korone.

"Biće zaražavanja, možda sam ja optimista, ali ćemo pregurati ovu zimu. Moramo da se čuvamo, ako treba i da poostravamo neke mere, ali ćemo na proleće imati drugu situaciju, dočekati vakcinu i prebroditi ovu tešku bolest", rekao je Tiodorović.

On je podsetio da je pre 15 dana rekao da će Srbija imati skok zaraženih, koji se sada kreće između tri i skoro četiri hiljade dnevno obolelih, registrovanih pacijenata.

Posebno čega se Tiodorović dotakao je ponašanje mladih, naročito tokom noćnih izlazaka, koji će sada biti onemogućeni jer se klubovi zatvaraju u 21.00.

"Kad su mladi u pitanju, neophodno je da uključimo psihologe, psihterapeute, sociologe, da radimo malo drugačije sa njima. Ne treba zastrašivati nikoga, pa ni mlade, već da edukacijom shvate u kakvoj smo situaciji. To što oni lakše prolaze ako dobiju koronu odražava se, jer imamo povećan broj obolelih među radno aktivnim ljudima, a posebno među starijom populacijom. Krajnji trenutak je da se uozbiljimo."

Asimtomatski slučajevi su i dalje veliki problem, ne samo u Srbiji, dodaje on.

"Asimptomatskih slučajevi su problem u celom svetu. Bez obzira na povećan broj testiranja, a znamo da su Slovaci testirali skoro ceo narod, i dalje je teško otkriti asimptomatske slučajeve. Bez kontrole mera, nema rezultata."

Kada je upitan šta znači smanjenje radnog vremena noćnih klubova sa 23.00 na 21.00, Tiodorović je rekao:

"Oni koji pitaju šta se dobija u skraćenju rada noćnih klubova za dva sata, pa zar im nije bilo dovoljno što su videli snimke iz tih klubova dok su radili duže? Noćni život za daje posledice - najveći broj zaraženih se širi odatle. Ccovek se ne ponaša isto tokom dana i noću. Možete se i u restoranu zaraziti, ali je noću mnogo opuštenija atmosfera. Da li mislimo da smo najpametniji narod na svetu? Zašto su zatvoreni noćni klubovi u Sspaniji, SAD, Engleskoj, Holandij, Italiji...? Dokle ćemo se praviti da ne razumemo i da nešto nije jasno"?

Tiodorović se zalaže da svi koji mogu rade od kuće i da ekonomija ne sme da stane.

"Od početka smo tvrdili da treba postići balans, mora da se radi i u ovim otežanim uslovima. Imamo balans koji uspevamo da održavamo, ali balans između zdravlja i ekonomije mora postojati. Svi koji mogu da rade od kuće, zašto ne bi uradili to sada?"

Niški doktor ne veruje da će Srbija ponovo uvoditi policijski čas.

"To ne bi imalo efekta. Nije ista situacija iz aprila, maja i sada. Tada smo na manjem broju obolelih imali lokdaun, ali manje se znalo o virusu. Teoretski, može da se desi da i pre 1. decembra uvedemo neke jače mere, da recimo svi koji mogu rade od kuće. Zatim, tu je pitanje gradskog prevoza. Da li se sprovode sve mere u prevozu, i to je važno", dodaje on.

Kada je reč o školama, "mlađe generacije su disciplinovanije, ali srednjoškolci iskaču iz šablona", međutim, kada su u pitanju stariji, moraju da "shvate da korona nije izmišljena".

"Ovo nije teorija zavere, neki misle da je sve izmišljeno, ali nije tako. To je stvar neposlušosti, neodgovornosti, jer odnos prema ovim merama nije stvar demokratije, već civilizacije", naglasio je niški epidemiolog.

Tiodorović očekuje da će vakcina protiv korone stići u januaru ili februaru, ali da se može desiti i da stigne do kraja decembra.

"Vakcina se očekuje do kraja godine. Rano smo se uključili u trku za nabavkom vakcine, stvarno smo to uradili na vreme. Velika je potražnja za vakcinama. Proizvođači prvo razmisljaju prvo o svom stanovništvu, za mene je realno vreme da iza Nove godine dobijemo vakcinu, u januaru, februaru."

Tiodorović je podsetio da je Srbija jedno vreme bila jako dobra po pitanju korona virusa.

"Bili smo među tri zemlje koje su imali najnižu stopu oboljevanja i najnižu stopu umiranja u Evropi. Sada smo među pet zemalja u Evropi, ali ne smemo da spavamo i da nas to uljuljka. Moramo biti svesni da se situacija menja, videli ste u Islandu, Norveškoj. Mađari su bili izvanredni, ali sada se pokazalo da nešto u sistemu nije valjalo", zaključio je on.