CELA PORODICA DAMIRA OKANOVIĆA IMALA KORONU! "Ležao sam u bolnici, tada sam čuo da su mi i ćerke bolesne. Znao sam šta nas čeka"

U statistici od 84.568 osoba, kojima je u Srbiji dijagnostikovan korona virus, nalazi se i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. I on, i njegova cela porodica. Supruga i dve maloletne ćerke, jedna predškolac, druga učenica petog razreda. Sve se to dešavalo pre skoro mesec dana. Ćutao je. Iako ljubitelj društvenih mreža, nije se oglašavao, a danas ekskluzivno za Telegraf.rs, Okanović, pošto su svi postali negativni, govori kako je izgledala njegova borba sa kovidom, kao i da li ga je ova pošast skroz pustila iz svojih kandži.

Okanović je osam dana imao temperaturu do 39 stepeni. U kovid ambulantu je otišao četvrti dan od pojave simptoma, odakle je posle pozitivnog PCR testa i rentgena pluća, upućen u Kliniku za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, gde je hospitalizovan.

Bio je ubeđen da je dobio stomačni virus, a još dodatno sebe ubeđivao da nema koronu jer je imao čulo mirisa.Taman kada je izašao sa infektivne klinike, korona je "zgrabila" i njegovu suprugu, a u međuvremenu i ćerke.

Za Telegraf.rs ističe da ga je ova bolest izbacila iz ležišta, te i da se danas, mesec dana kasnije, oseća kao da radi na dva cilindra.

- Osam dana neprekidno sam imao temperaturu do 39 stepeni. Pre toga, prvo sam bio malaksao, bezvoljan, izgubio sam apetit. Onda je tek krenula temperatura i bolovi u zglobovima. Miris sam izgubio peti dan. Inače, čim sam dobio temperaturu, počeo sam na svaka dva sata da prskam parfem i proveravam imam li miris. Bilo ga je, i bio sam ubeđen da kod korone mora da se izgubi miris. Zato sam izgubio četiri dana, tokom kojih sam mogao da primam terapiju, a korona je dobila dragoceno vreme da nesmetano napada moj organizam.

- Ukus mi se promenio, osećao sam slatko i slano mnogo više nego inače. Imao sam promenu i u vidu. Drugačije su mi bile boje, nijanse. Dok bih gledao napolje sa terase, slika bi mi bila drugačija, kao kada gledate film na nekom drugom televizoru, a ne na onom na kojem ste navikli. Za sluh još ne znam da li mu se nešto desilo - priseća se Okanović svih muka sa simptomima, pošto je kovid uspeo i u njegov organizam da se "useli".

Virus gripa i korona ne mogu da se porede

Napominje da je u njegovom slučaju korona mnogo uticala i na psihu. I, kao neko ko je preležao i grip, objašnjava da virus gripa i kovid ne mogu da se porede:

- Dva dana sam bio totalno bezvoljan. Nisam želeo da komuniciram ni sa kim, ma, totalno bezvoljan. Tri dana sam samo spavao i dremao. Nije mi bilo ni do čega. Jedan dan sam bio toliko nervozan da sam prvi put u životu bio u iskušenju da popijem lek za smiranje. Onda, peti dan me je kidala glavobolja. Tačno vidiš kako te pomera iz ležišta... Kad imaš grip, imaš bolove u zglobovima, temperaturu, a ovo utiče i na psihu, na raspoloženje. Ovo nema veze sa klasičnim gripom. Skroz te izbaci iz ležišta.

Kada mu je četvrti dan prijatelj lekar rekao da uopšte ne mora da izgubi miris, odmah je otišao u kovid ambulantu. Urađen mu je PCR test. Nalaz je bio pozitivan. Odatle se upućuje u Kliniku za infektivne i tropkse bolesti KCS-a.

- Nisam dobro postupio u startu. Izgubio sam četiri dana, ranije bih otišao kod lekara. Iz kovid ambulante sam upućen na Infektivnu, gde su me ostavili da legnem pošto sam osam dana neprekidno imao temperaturu i sumnju na upalu pluća. U Infektivnoj sam ležao pet dana. Za te ljude mogu samo da kažem da su vrhunski profesinalci. Od lekara preko sestara do svih ostalih.

- Gledao sam kako se ophode prema svakom pacijentu. Skroz profesionalno. Imaju veoma lep odnos sa njima. Imaju jako dobre i ozbiljne procedure. Osećao sam se neviđeno sigurno kod njih. Obično čovek kada ima neka loša iskustva, pa kada se vrati na to mesto, bude mu neprijatno. Kada sam išao na kontrolu posle toga, ja sam se osećao lepo. Osećao sam se potpuno sigurno. Znao sam da sam u pravim rukama. Zaista sjajno iskustvo. Loše je što sam morao da legnem, ali u tom trenutku zaista nije postojalo bolje mesto za to od Infektivne klinike - priča Okanović za Telegraf.rs.

Umorno, umorno i umorno

Pitam ga kako je danas, skoro mesec dana kasnije i dobijam odgovor od tri "umorno". - Umorno, umorno i umorno. Danas kao da radim na dva cilindra. Fali mi energija, snaga... Lekari su savetovali narednih mesec dana bez ikakvih naprezanaja, a tri meseca će mi biti potrebno da se vratim u prethodno stanje. Deca su bez simptoma, mada je i starijoj lekar naložio, iako nije imala nikakvih simtoma, da 90 dana ne sme da ima fizičke aktivnosti, sport - kaže on. Naš stručnjak za saobraćaj poručuje svima da se odmah jave lekaru čim osete prve simptome. - Velika greška je ostati kod kuće, a ne otići kod lekara kada se osete prvi simptomi. Ako se čovek javi na vreme lekarima i ako dobije odgovarajuću terapiju, iole zdrav čovek ne može da veći ima problem po mom mišljenju. Mislim da najveća problem, koji neko može da napravi, jeste kada oseti simptome da ne ode kod lekara, nego da proceni kako on može sam sebe da izleči i da potceni opasnost - istakao je Okanović. Za kraj navodi i da ne razume ljude koji poriču postojanje korone i posledice koje mogu nastati. - Ne razumem ni ljude koji ne preduzimaju preventivne mere jer nošenje maske doživljavaju kao neki znak slabosti i kukavičluka, ili neče da nose masku jer smatraju da se na taj način pokoravaju sistemz. Pitam se da li ti ljudi peru zube pred spavanje, ili prkose svima dokazujući kako je pranje zuba zapravo štetno? I da, za sve one koji se upućuju u Kovid ambulantu u Koste Glavinića 3a na Savskom vencu savetuje da nikako ne izlaze kod broja 3, jer jer je 3a od broja 3 udaljen 296 metara.