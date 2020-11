Kako javljaju mediji, na nebu iznad Velikog ratnog ostrva i na području Zemuna leti nekoliko helikoptera.

Na Novom Beogradu ove večeri vlada pravo vanredno stanje, zapravo sve što se odvija, odvija se na nebu. Kako javljaju čitaoci Pink.rs, nekoliko helikoptera kruži ovim delom grada, osvetljava tlo, a jedan je čak sleteo u blizini ušća. Reč je o, kako saznajemo, policijskim letilicama.

S obzirom na to da građani ne znaju o čemu je reč, obratili su se medijima.

Većina je uglavnom pomislila da je reč o potrazi za napadačima koji su ovog jutra otvorili vatru na Novom Beogradu.

Međutim, kako saznajemo u MUP-u, u pitanju su pripreme za antiterorističku vežbu "Obruč".

Iz MUP-a su naveli i da će letovi biti obavljani do četvrtka, u periodu od 12 do 15 i od 16 do 19 časova.