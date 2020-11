PRIPREMITE SE ZA OŠTRU ZIMU SA VIŠE SNEGA: Meteorolog otkriva kada možemo očekivati padavine i da se prvi put ove godine ZABELI

Zima tokom prošle godine bila je izuzetno blaga, neki bi rekli “kao da je nije ni bilo”.

Prema podacima, poslednja “jača” zima sa obilnim snežnim padavinama zabeležena je još 2012. godine.

Prema sadašnjim prognozama, ova godina biće drugačija i po tome, tako da nas očekuje nešto oštrija zima nego što smo poslednjih godina navikli. Ipak, stručnjaci naglašavaju da to ne znači ekstremni minus, već samo nešto veće količine snega nego što je bio slučaj prošle godine.

Prognoze za sada pokazuju takvu sliku, ali kakvo vreme sigurno možemo da očekujemo tokom cele zime, saznaćemo malo pre Aranđelovdana, tačnije nakon 20. novembra, potvrđuje direktor RHMZ, Jugoslav Nikolić.

- Do tada će svi svetski eksperti dostaviti analizu situacije i moći ćemo jasno da sagledamo predviđanja za Srbiju i ceo region. To je najsigurnija metoda uz pomoć koje možemo da predvidimo da li će ova zima zaista biti oštrija kao što nam je izgledalo ove jeseni - kaže Jugoslav Nikolić.

Maksimum što možemo da kažemo u ovom trenutku jeste da će zima biti malo hladnija i da će biti nešto više padavina, jer postoje indikacije za to, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

- Nemoguće je dati precizne podatke za više od maksimalno 10 dana unapred. Sa verovatnoćom od malo više od 60 odsto možemo da predividimo kakva će biti zima. Ova bi zaista trebalo da bude oštrija ali taj “ritam” nikada nije strog i često se dešava da ne bude onako kako bismo inače očekivali - objašnjava Nedeljko Todorović.

Zbog toga je savet svima je da se svakako pripreme koliko je to moguće za nešto oštrije uslove, nego što je to bio slučaj prošle godine. Ipak, čak i ako u Srbiji bude snežno, to svakako neće biti ekstremno i nema mesta panici, kažu stručnjaci.