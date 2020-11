DA LI JE SIGURNO VODITI LJUBAV NAKON PRELEŽANE KORONE? Srpski kardiohirurg šokirao odgovorom

Oni koji se oporave od virusa bar 30 dana bi morali da se čuvaju velikih napora, kaže dr Ristić.

Pacijenti koji su preležali koronavirus ne bi smeli da vode ljubav bar mesec dana posle oporavka od infekcije, upozoravaju stručnjaci.

Uz to, sam odnos ne sme da bude žestok i ne bi trebalo da traje duže od deset minuta, jer u suprotnom može u velikoj meri da pogorša postojeće stanje i dovede do ozbiljnih srčanih oboljenja, pa čak i smrti.Zbog svega ovoga stručnjaci savetuju da se primenjuju manje naporne poze.

Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić objašnjava da kovid-19 u zavisnosti od težine kliničke slike ostavlja razne posledice u organizmu, a jedna od posebno ugroženih grupa jesu srčani bolesnici i osobe sa visokim krvnim pritiskom, pa preuranjena aktivnost i uzbuđenje, kao i drugi fizički napori samo bi mogli da pogoršaju stanje pacijenta.

- Bez obzira na stepen oštećenja srca i težine kliničke slike korone, pacijent ne bi trebalo da ima seksualne odnose bar četiri nedelje posle preležane infekcije. Sam odnos ne sme da bude naporan i ne bi trebalo da traje duže od 10 minuta. S vremenom, kako oporavak napreduje, povratak seksualnim aktivnostima može i da poboljša zdravlje bolesnika, ali mora strpljivo. Znači, prvo oporavak, pa onda vođenje ljubavi - kaže Ristić.

On dodaje da posle preležanog virusa sledi oporavak pod nadzorom lekara, a njegova dužina zavisi od osnovne dijagnoze i potencijalnih oštećenja izazvanih kovidom-19.

- Koronavirus uništava u manjem ili većem obimu ćelije srca, odnosno srčanog mišića, što dovodi do njegovog slabljenja, a sve to prouzrokuje umor, nedostatak kondicije, slabu pokretljivost. Da bi se čovek potpuno oporavio, mora da prođe od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Tako i povratak normalnom životu, uključujući i vođenje ljubavi, zavisi od opšte kliničke slike i meri se u nedeljama - objašnjava Ristić, i dodaje da povratak normalnom životu mora da bude pod nadzorom lekara. Na osnovu pregleda ultrazvukom koji pokazuje snagu srčanog mišića, doktor može da proceni kako pacijent treba da se ponaša i čega da se lišava radi svog zdravlja.

Bez egzibicija

Psihijatar Jovan Marić rekao je da najveći rizik imaju muškarci od oko 50 godina koji su preležali koronavirus a imaju mlađe ljubavnice, jer žele da se dokazuju i tako često dolazi do infarkta.

Poželjne poze

"Umorni kosač" ako je muškarac imao koronu

"Misionarska" ako je žena imala koronu

"Bočna" ako su i muškarac i žena imali koronu

- Najveći oprez savetujem uspešnim poslovnim ljudima koji su prešli pedesetu a imaju mlađe ljubavnice. Tu često dolazi do toga da se zanesu iznad svojih mogućnosti kako bi se dokazali i onda dobiju infarkt. Zbog toga apelujem na njih da ne prave egzibicije u krevetu i da se manu dokazivanja barem nekoliko meseci nakon preležane korone - navodi Marić.

Poza "umorni kosač" za muškarce

Jovan Marić za parove predlaže nekoliko poza u kojima se najmanje zamara i u kojima je najmanji pritisak za srce.

- Ako je muškarac preležao koronavirus, najbolja poza je "umorni kosač". Muškarac leži na leđima sa rukama savijenim ispod glave, dok je žena na njemu. Ukoliko je žena bila zaražena, najbolja je "misionarska" poza kako bi sav teret zamora pao na muškarca koji je iznad partnerke. U slučaju da su oba partnera preležala koronavirus, savetujem bočnu pozu ili "sa strane", kako neki zovu, jer se tako najmanje umara - objašnjava Marić.

On savetuje sve koji su preležali koronavirus da se za prvo vreme uzdrže od klasičnog vođenja ljubavi jer postoje i drugi načini da se uživa sa partnerom i doživi vrhunac.

- Ne morate da vodite ljubav da biste uživali jedno u drugom i imali orgazme. Postoje brojni drugi načini da partneri zadovolje jedno drugo, a da se nimalo ne zamaraju. Primera radi, oral koji svi vole i nije nimalo naporan, tako da ga toplo preporučujem svima koji su skoro preležali koronavirus - jasan je Marić.