ZANEMELA OD TUGE I BOLA! Rođena sestra patrijarha Irineja od vesti o smrti brata NIJE PROGOVORILA NI REČ (FOTO)

Baka Milijanka skrhana nakon što je primila tužnu vest.

Rođena sestra patrijarha Irineja baka Milijanka Kovačević skrhana je bolom i od trenutka kada je primila vest o upokojenju rođenog brata partijarha Irineja nije ni reč progovorila.

Njih dvoje imali su još jednog brata koji je preminuo, a sad je sestra Milijana ostala bez oba brata.

- Posle vesti o smrti Irinejevoj od jutros nije ni reč progovorila skrhana je bolom. Nadala se bratovom ozdravljenju - kaže Slobodan Boba Kovačević, Milijankin sin i sestrić pokojnog Irineja.

Rođena sestra preminulog patrijarha živi u istom selu, par stotina metara od patrijarhove kuće, a njen sin Slobodan kaže da mu je najžalije što ujak nije dočekao da osvešta crkvu koju meštani grade iznad njegove kuće.

- To je crkva brvnara uz nju ima i konak. Želja meštana je bila da je osveštaju na Irinejev rođendan 28. avgusta, ali to on nije dočekao - kaže Slobodan, dodajući da ih je epidemija korona virusa sprečila da angažuju mastore i nastave izgradnju.

- Poslednji put kad je dolazio bio je upravo na ovom mestu kako bi video kako napreduju radovi- ispričao je sestrić pokojnog patrijarha Slobodan Kovačević.