Vladika Teodosije: Patrijarh Irinej nam je ostavio u amanet da se ne odričemo Kosova, da istrajemo

Sa bolom u duši i sa tugom primili smo vest da se upokojio naš partrijarh, otac, pastir, roditelj, rekao je danas episkop raško-prizrenski Teodosije, koji je dodao da bi moglo mnogo da se kaže o patrijarhu Irineju kome zaista "pripada da bude otac svih nas, naročito na Kosovu, jer je imao veliko razumevanje i bio je velika podrška za sve koji tamo žive i istrajavaju".

"Uvek je bio uz nas, naročito uz mene kao episkopa, sveštenstvo, monaštvo, ali i one vernike, narod koji istrajava svo ovo vreme i ne želi da napusti ove svete prostore. Imao je zaista razumevanje za sve što prolazimo i saosećao je sa svakim čovekom", rekao je Teodosije.

Kako je dodao, stav partijarha Irineja je bio veoma jasan po pitanju Kosova.

"Kao i svetoarhijerejski Sabor i naš patrijarh je svaki put isticao da se ne smemo odreći naše svete zemlje, našeg Jerusalima, našeg Prizrena, Pećke patrijajršije, Dečana, Gračanice, da je to naše srce i naša duša. Da, ako se odrekenemo KiM i ako napustimo ove svete prostore, mi više nećemo postojati, više nećemo biti ono što su vazda bili naši preci i naši sveti i da ćemo postati potpuno nešto drugo, nama strano i ne nama svojsvetno", rekao je vladika Teodosije.

Te reči i takav stav patrijajrha ulivaju dodatnu snagu, istakao je Teodosije, ali i obavezuju da se istrajeme na tom putu, da njegov zavet, amanet očuvamo.

"Ja kao episkop, zaista sam to doživeo njegov amanet meni da istrajemo do kraja na ovim prostorima i da se ne smemo nikad odreći našeg svetog Kosova i Metohije. Naš opstanak na KiM ne zavisi samo od nas, zapravo od nas zavisi samo u toj meri koliko smo mi verni pred Bogom, i koliko se uzdajemo u njegovu pomoć, koliko smo verni kosovskom zavetu i vrednostima koje su nas i održale sve ove vekove iza nas i koje nas sada održavaju. I koliko smo složni, koliko živimo u ljubavi, koliko smo nesebični da možemo da dajemo sebe drugome i da žrtvujemo sebe za ono što je najsvetije, to je kosovski zavet i ako se budemo držali onda nama ima nade, ima nam opstanka", poručio je Teodosije.

Prema njegovim rečima, ako budu svi na "našoj strani", a Bog bude na drugoj, onda zaista nema nama budućnosti, nema opstanka.

"Mi sve činimo kao ljudi, setimo se reči našeg blaženo počivšeg partijarha Pavla 'Bog će nam pomoći, ako bude imao kome'. To znači da mi budemo Božiji, čuvamo reč Božiju, zapovest Božiju i da svedočimo naše ime ono što jesmo, naše postojsanje, i da kao narod budemo ono što jesmo, a ne nešto drugo. Tako da ima nade za naš život i naše prisustvo na ovim prostorima potvrđuje da je KiM i sveta srpska zemlja najsvetije što imamo, ono čime se ponosimo, ono što nas održava da budemo narod Božiji", rekao je vladika .

Komentarišući upokojenje mitropolita Amfilohija, kao i patrijarha Irineja, vladika Teodosjie je rekao da treba razumeti da Gospod ima svoje planove.

"Iako smo tužni u ovom trenutku, jer smo izgubili roditelje svoje, duhovnike na prvom mestu, mi nismo očajni, mi imamo nadu i naročito u ovom trenutku se molimo za duše naših blaženo počivše.Smatramo da su oni sada bliži Bogu i da imaju veću slobodu pred Bogom i da nas oni zastupaju u ovom trenutku kada nam je to zaista potrebno, jedna dodatna snaga, nešto iznutra što će nas pokrenuti, motzivistai da u prvommesti istrajemo, a onda da hodamo uspravno pred svima i ono što je najvažije da sačuvamo svoju veru, svoju zemlju i narod na ovim prostorima", poručio je vladika Teodosije.