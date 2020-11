KORONA EKSPLOZIJA: U Srbiji skoro POLA MILIONA ZARAŽENIH! Na testiranju pozitivan svaki treći

U Srbiji je deset puta više obolelih od zvanične statistike.

U Srbiji se dešava prava korona eksplozija. To su potvrdile i zvanične informacije institucija na najvišoj instanci, pa je Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) izašao sa podatkom da je u našoj zemlji za prethodnih 14 dana obolelo oko 45.000 ljudi!

Pomnožimo li to sa brojkom 10, koliko naši stručnjaci procenju da ima više neotkrivenih slučajeva, računica je jasna: U Srbiji je trenutno blizu pola miliona zaraženih!

Da su ovakve tvrdnje činjenica potvrđuju i svi članovi Kriznog štaba koji su u prethodnom periodu upravo govorili da je zaraženih mnogo više, čak i 20 puta više od onog broja koji vidimo svakog dana u 15 sati.

Brojke i 10 puta veće

Tako je epidemiolog dr Predrag Kon rekao nedavno da je trenutna epidemiološka situacija situacija u glavnom gradu takva da je zaraženih 10 puta više nego što kažu brojke, te da će Beograd biti mesto iz koga će se virus rasejavati na druge strane.

- Broj slučajeva treba množiti sa 10. Mnogo je asimptomatskih - rekao je pre nekoliko dana dr Predrag Kon.

Jasno je i zašto.

- Istraživanja prokuženosti stanovništva koja su rađena u zapadnoevropskim zemljama, koliko ljudi ima antitela jer su preležali koronu, pokazala su da je broj zaraženih 10 do 20 puta veći od onog broja koji se zvanično registruje. Takvom analogijom, ako imate 1.000 prosečno zaraženih na dan, vi onda dnevno imate oko 10.000 do 20.000 onih koji su zarazni, a da to i ne znaju. Mora se reći da oni polako prestaju da budu zarazni posle nedelju do deset dana, posle 14 dana svakako, tako da se taj broj ne može samo sabirati - pojasnio je dr Kon.

Širenje iz Beograda se vrlo brzo i desilo, pa je sada cela zemlja žarište i nema grada u kojem virus nije ušao u porodice i kolektive i doživeo neočekivani uzlet. Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao da je sve pozitivne praktično nemoguće otkriti, te da se radi skrining kontakata.

- To vam je u prostom prevodu prosejavanje, znači da ispituješ jednu sredinu i u njoj pronalaziš novozaražene. Ideš ciljno, u školu ili radni kolektiv, ili možda redakciju, deo grada. Za to treba da imaš povod - da se povećava broj prvih pregleda ili da odatle pristižu u bolnice više nego iz ostalih krajeva. I baš zato su procene da ima mnogo više zaraženih, čak i do 10 puta, nego što su zvanične brojke - naglasio je dr Tiodorović.

Konov koeficijent eksplodirao

Koliko je broj zaraženih veliki pokazuje još jedan parametar - Konov koeficijent, i on je ovih dana doživeo svoj vrhunac.

Prekjuče je iznosio 31,11 odsto, a juče je bio još veći - 32,18%! To praktično znači da je skoro svaki treći testirani bio pozitivan na korona virus.

Podsetimo, u jednom trenutku, kako stoji u zvaničnim statistikama, imali smo čak 61,36 odsto zaraženih u odnosu na broj testiranih, ali je to bilo vreme kada se u martu i prvih dana aprila testiralo tek par stotina ljudi na dnevnom nivou.