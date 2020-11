ZARAĐUJU U INOSTRANSTVU, A NE PLAĆAJU POREZ: Poreska uprava počela da češlja bankarske račune frilensera

Poreska uprava počela je da češlja račune fizičkih lica kako bi u trag ušla što većem broju frilensera koji zarađuju u inostranstvu, a ne plaćaju porez.

Kako piše Blic, Poreska uprava je oko 15. oktobra, pozivajući se na član 45. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zahtevala od banaka u Srbiji da joj do kraja oktobra dostave izveštaje o svim transakcijama na deviznim računima fizičkih lica. U međuvremenu je započela i njihovu analizu.

Izveštaj obuhvata period od januara 2016. do oktobra 2020. godine i odnosi se na transakcije u kojima je jedan od učesnika iz zemalja sa liste poreskih rajeva.

Drugim rečima, ukoliko ste od 2016. do oktobra 2020. primali ili vršili uplate sa računa ili na račun otvoren u banci koja posluje u nekoj od zemalja sa liste, detalji ovih transakcija se nalaze u izveštaju. To, svakako, ne znači da nisu kontrolisane i uplate iz nekih drugih država.

Narodna banka Srbije u ofšor zone svrstava sledeće zemlje: Andora, Antigva i Barbuda, Angvila, Aruba, Barbados, Bahrein, Bermudi, Bahami, Belize, Kukova Ostrva, Kurasao, Dominika, Grenada, Gernzi, Gibraltar, Hongkong, Ostrvo Man, Džersi, Sent Kits – Nevis, Kajmanska Ostrva, Liban, Sent Lusija, Lihtenštajn, Liberija, Maršalska Ostrva, Monserat, Mauricijus, Nauru, Niue, Panama, Filipini, Sejšeli, Singapur, Sent Martin, Turks i Kaikos Ostrva, Sent Vinsent i Grenadini, Devičanska Ostrva (Britanska), Devičanska Ostrva (SAD), Vanuatu i Samoa.

Zarađivali i do 3.000 evra mesečno

Ove provere dovele su do novih poziva frilenserima da se jave Poreskoj upravi kako bi učestvovali u postupku kontrole prihoda i obračuna poreza po osnovu uplata iz inostranstva.

Iz Udruženja navode da ih je nedavno zvalo šest osoba koje su dobile ovakve pozive. Navode da je reč o osobama iz različitih mesta u Srbiji i da su kontrolisani računi u više različitih banaka.

Ovi ljudi zarađivali su na različite načine – izradom video-igara, objavljivanjem reklama preko različitih platformi, obradom slika i video-zapisa, a mesečni iznosi kreću se od manje od 1.000 evra, pa do 3.000 evra.

Udruženje radnika na internetu pozvalo je sve svoje članove, i one koji ih podržavaju, na digitalni protest pošto od premijerke i ministra finansija još nisu dobili odgovore na svoje zahteve za obustavu retroaktivne naplate poreza i otpočinjanje pregovora o budućem pravnom statusu i načinu oporezivanja "slobodnjaka" na internetu.

Prethodno je resorno ministarstvo finansija javno pozvalo firlensere da se jave i plate porez koji duguju za prethodne četiri godine. Pojedinci su izračunali da bi to značilo da moraju platiti odmah i do 11.000 evra.