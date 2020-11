JOANIKIJE SE UKLJUČIO UŽIVO IZ IZOLACIJE: Vladika se oglasio prvi put posle borbe sa virusom korona

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije oglasio se prvi put posle dužeg vremena, a posle borbe koju je vodio protiv virusa korona.

- Hvala Bogu, glavni udar na moje zdravlje je prošao i sada se oporavljam pod kontrolom lekara. Moram da budem u samoizolaciji. Vest o smrti patrijarha Irineja je velika žalost, žalost Velikog petka, i cela crkva žali, tuguje i unosi svoje molitve za svojim patrijarhom, našim ocem, naslednikom Svetog Save. On nas je okupljao svojom blagošću i trpljenjem. Mi se sada u žalosti objedinjujemo kraj odra njegovog i groba, oko njegove ličnosti koja je završila svoj posao na zemlji i sada odlučuje da se odmori i bude nagrađen za svoja dobra dela. Gde je raspeće, tu je i osećaj vaskrsenja Hristovog i novog života. Irinej je ispunio poslanje koje mu je Bog naznačio na zemlji - rekao je vladika Joanikije.

On je rekao da je ovo veliki ispit za naš narod i crkvu.

- Tugujemo za Amfilohijem i Irinejem i ujedinjujemo se sa svojom braćom. Ovo je jedan veliki ispit i za naš narod i crkvu, i nadam se, kao što smo mnogo puta u istoriji, kada smo doživljavaju krize, bili na visini dostojanstva kao narod, i ovo ćemo dostojanstveno izdžati i hrišćanski podneti, i posle svega u jednom viđenom toku ovo prebroditi. Tim stazama nas je premudro vodio patrijarh Irinej - rekao je Joanikije.

On je zaključio da su mitropolit Amfilohije i patriajrh Irinej ostavili veliki trag u istoriji srpskog naroda.

- SPC će Irineja pamtiti, jer Gospod pokazuje vrline patrijarha i mitropolita nakon njihovog odlaska.. Ostavili su veliki trag u istoriji srpskoga naroda. Patrijarh je imao prijemčivost od siromaha za sve ostale. Bio je neposredan i svako od nas arhijereja može da posvedoči da je uvek mogao da dođe do patrijarha, da se uteši njegovom pažnjom i razumevanjem. Bio je po tome po duhu sličan patrijarhu Pavlu. Svako je imao svoje darove i ostavio svoj trag. Posebno će se pominjati da je Irinej završio veliko saborno delo srpskog naroda, Hram Svetoga Save, i to je njegova velika uloga. Žao nam je što nije dočekao da proslavi taj dan i osveta Hram, ali ga on već osveštava svojom molitvom i svojim grobom, jer je prvi patrijarh koji će tamo biti sahranjen gde mu je i mesto - rekao je vladika Joanikije.