SELAKOVIĆ OBJAVIO NOVE DETALJE PROTOKOLA: Evo ko će govoriti na sahrani patrijarha Irineja

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je danas da je, po protokolu koji je objavio Sinod SPC, predviđeno da na sahrani patrijarha Irineja govore mitropolit Hrizostom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik i otac Petar Lukić, starešina beogradske Saborne crkve.

"Ovo je trenutak dostojanstvene i svečane tuge. Mi ispraćamo na onaj put za koji se celog života spremamo našeg patrijarha, a svako u ovakvim situacijama može da pokaže meru sopstvene ličnosti, tako da oni koji su u stanju da izgovaraju razne neprimerene i neumesne stvari, time ne govore o onome o kome govore, oni govore o samima sebi", rekao je Selaković na TV Pink.

Kako je istakao, ovo je trenutak kada treba da se pokaže to za šta se borio patrijarh irinej, a borio se za jedinstvo.

Patrijarh Irinej biće sahranjen sutra u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru, u Beogradu, saopštila je ranije Srpska pravoslavna crkva. Sveta zaupokojena liturgija biće služena u nedelju, 22. novembra, u Hramu Svetog Save u 9.00.

"Patrijarh Irinej sa Vučićem imao poseban odnos"

Selaković je izjavio da je patrijarh Irinej bio mudar i miroljubiv čovek, čovek vizije koji je shvatao moć narodnog jedinstva i da je s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem imao veliku bliskost i poseban odnos.

Selaković je naveo da je odlazak patrijarha težak trenutak i tužna vest za Srbiju i srpski narod gde god on živeo, navodeći da je on bio jedna izuzetna ličnost sa mnogo osobina koje su u savremenom svetu retkost, među kojima je i skromnost.

To je ilustrovao primerom kada je razgovarao preko telefona sa predsednikom Vučićem dok je bio u bolnici na Karaburmi.

"Rekao je, gospodine predsedniče, sad vas razumem, kada vidim ove divne medicinske sestre, ove vredne i posvećene lekare, kada vidim opremu koju ste ovde nabavili, koliko vredi i koliko je skup taj jedan bolnički dan, a ja sad ležim u bolnici, rekli su mi da moram, a ja se osećam dobro, sad zauzimam nekom mesto kome je ono možda mnogo potrebnije", rekao je Selaković na TV Pink.

On je podsetio da je patrijarh Irinej došao na čelo SPC u teškom trenutku, samo dve godine od kada su separatisti na KiM proglasili nezavisnost i pošto je izgubljena bitka u Međunarodnom sudu pravde, navodeći da je bio čovek koji je shvatio u koliko se teškoj situaciji srpski narod nalazi.

"Trenutak je i Bog učinio da dobije jednog ozbiljnog ne samo sagovornika, nego i saradnika u borbi za bolju Srbiju i srpstvo u predsedniku Vučiću. Između njih, a to sam video dok sam bio na funkciji generanog sekretara predsednika, postojala je izuzetno velika bliskost i poseban odnos. To nije samo moj utisak, možete da pitate i najbliže saradnike patrijarha", rekao je Selaković.

Govoreći o patrijarhu kao čoveku sa vizijom, Selaković je podsetio da je on bio 34 godine na čelu niške eparhije i više od polovine službe je, kaže, proveo u vreme komunizma.

"Znao je kako izgleda period u kome su država i crkva sukobljene. Znao je koliko to nije dobro za srpski narod", rekao je Selaković i dodao da je partijarh Irinej ostavio iza sebe, kada je došao u Beograd, preko 80 novoizgrađenih i obnovljenih crkava.

Selaković je istakao da je patrijarh uradio mnogo toga na nematerijalnom planu, ističući da je s predsednikom Vučićem uspeo da podigne i pokrene stvaranje kulture sećanja među Srbima.

"Kada smo počeli da obeležavamo godišnjice NATO agresije i da stvari nazivamo pravim imenom, on je svaki put bio uz svoj narod i uz njegovo političko rukovodstvo. Kada smo obeležavali stradanje Srba u Oluji, dolazio je i želeo svaki put da on održi parastos stradalima. Kada je trebalo razumeti poziciju države i dati podršku u borbi za KiM, on je to davao, rekao je Selaković.

Takođe, uspostavio je učvrstio jedinstvo Srba sa obe strane Drine zajedno sa predsednikom Vucićem i Miloradom Dodikom.

"Patrijarh je govorio da je ovo vreme saglasnosti između države i ckrve", rekao je Selaković.

On je istakao da je patrijarh Irinej živeo sa svakom od 50 miliona kockica mozaika koja je postavljena u Hram Svetog Save i dodao da je makar jednom nedeljno odlazio nenajavljeno da vidi kako teku radovi.

Imao je, kaže, dve želje o kojima je govorio, a jedna je dokaz njegove skromnosti, da se do kraja godine u kriptu hrama prenesu posmrtni ostaci patrijarha Varnave, jer je u njegovo vreme započeta izgradnja hrama, ali je ostala velika želja da osveti hram.