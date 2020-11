Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Printscreen YouTube/Tanjug News Agency official | |

"ON NIJE UMRO, ON SPAVA"! Potresna beseda vladike Irineja: Bio je veliki čovek koji je u teškim vremenima čuvao Crkvu!

Naš patrijarh Irinej bio je delatni svedok svih reči jevanđelja, čovek mira, ovaploćenje mira, mironosac i mirotvorac među ljudima, a pre svega, u sopstvenom narodu, istakao je episkop bački Irinej u besedi, u okviru liturgije nad odrom počivšeg poglavara SPC.

Vladika je naveo da su mnogi bili spremni da olako osuđuju i presuđuju drugima, pa su tako crkva i patrijarh Irinej bili ponekad izloženi nepravednim sudovima i osudama.

Neki su, kaže, na svoju i našu sramotu, govorili i pisali da patrijarh nije dovoljno savremen i da nema osećanja za savremenog čoveka, drugi da je rigidan i da pokazuje netrpeljivost koju pripisuju i čitavoj crkvi, a treći kako je suviše popustvljiv i spreman na kompromise, čak i na „trule kompromise“.

-Na sreću, ništa od svega toga nije istina, zato što je naš patrijarh Irinej, kako mu je i ime glasilo, ono koje je dobio na krštenju, ali i potonje monaško, bio čovek mira, ovaploćenje mira, mironosac i mirotvorac među ljudima, hrišćanima, među narodima, a pre svega u svom sopstvenom narodu, čiji je duhovni otac bio u poslednjih 10 godina - rekao je episkop bački.

On je naveo da je patrijarh Irinej bio predstojatelj crkve u vremenu koje nije nimalo lakše od ranijih, a sve je to, kaže, on moramo da preživi i u svemu tome da pruži istinski svetosavski i kosovsko-lazarveski odgovor na sva pitanje i iskušenja.

-Zato je i bio omiljen kod ogromne većine ljudi, pre svega kod ljudi sa duhovnom i crvkvenosm svešću i savešću. Svi su razumevali njegovu dobrotu, ne samo ljudski, već jevanđeljsku, koju je njegova ličnost zračila - rekao je vladika Irinej,

Istakao je da je preminuli poglavar SPC na sva nerazumevanja umeo da uzvrati pažnjom, dobrotom i dobrim delima, upravno prema onima koji su mu nanosili nepravdu.

-Bio je u odnosu sa svima, sa drugima nepravoslavnima, i nehrišćanima, u svakom susretu, iskren, otvoren, dobronameran i sa istom dobrotom i ljubavlju ih je primao i razgovarao. O tome svedoče i brojni izrazi saučešća - rekao je episkom bački.

Vladika je citirao dve rečenice, kako je rekao, sprskih intelektualaca, „predstavnika stvarne, a ne lažne intelektualne i kutlurne elite“, koji u patrijarku Irineju naveli:

-Njegova mekoća je bila njegova snaga, a njegova uzdržanost - njegova mudrost. Mirna ruka patrijarhaIrineja je, bez retorike i pompe, čvrsto držala komrilo naše crkve, gledajući da nikad ne zaboravi srpsku državu i da se nikada ne odrekne srpskog naroda i našeg svetog Kosova i Metohije - rekao je episkop bački i dodao da je za to imao punu podršku svih u crkvi.

Vladika bački je primetio i da se danas u svetu govori, „viče i kliče“, piše i objavljuje o miru, dok istovremeno, mir, ni spoljašnji kao odsustvo ratovanja, a pogotovo unutrašnji, duhovni mir - kao da nikada nije bio udaljeniji od čovečanstva, pa nažalost ni od pravoslavnih hrišćana.

-To je zato što ljudi zaboravljaju osnovu istinu, da je mir među nama i u nama nemoguć ako nema mira sa bogom, koji je, kako kaže apostol Pavle - mir naš - rekao je vladika.

Kako je rekao, on je mir naš, jer je on onaj koji nas ljude, i jedne i druge, sastavlja u jedno, razrušio je ogradu grehova koja razdavaja. On od svih nas stvara jednog novog čoveka, ne ukida nijednu našu pojedinačnu ličnost, već otvara perspektivu i mogućnost da svako od nas, u crkvi uzrasta u blagodatne bogoljude.

-Naš patrijarh, čija se duša zajedno sa nama moli danas, spremajući se za blaženi put kojim svaka duša ide, rastavljajući se od tela, svojom ličnošću je bio delatni svedok svih reči jevanđelja - rekao je episkop bački Irinej. Bio je i mironosac i mirotvorac i među hrišćanima i među narodima, a pre svema među svom narodu, ocenio je Irinej bački.

Dodao je da je patrijarh Irinej i prema pripadnicima drugih religija i naroda u razgovoru bio otvoren, iskren, dobronameran.

On se pozvao na reči glumca Miloša Bikovića o patrijarhu Irineju "njegova mekoća je bila njegova snaga, a njegova uzdržanost bila je njegova mudrost", kao i reči madatara crnogorske Vlade Zdravka Krivokapića: "Bio je veliki čovek koji je u teškim vremenima čuvao Crkvu i čvrsto držao njeno kormilo. Odlikovali su ga mudrost, skromnost i posvećenost Bogu i ljudima".

-On nije umro, on spava. Da se probudimo svi, duša ne umire ni posle smrti. To će biti ako Bog da večna zajednica ljubavi, zadnica pravednih, sabor svetih - rekao je Irinej.