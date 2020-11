Emisija "HIT TVIT" na TV PINK izabrala je NAJVAŽNIJU OBJAVU NEDELJE: Predlog broj 1 - Oproštaj od patrijarha privukao je najveću pažnju!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

Na početku emisije gosti su komentarisali najvažniji događaj dana, a to je sahrana patrijarha Irineja.

Mitropolit Porfirije je rekao da je vladika Irinej Bački bio u pravu kada je besedeći na sahrani rekao da je upokojeni Irinej bio na meti nekih ljudi koji su ga smatrali da nije dovoljno savremen.

"Hristos je izvan vremena i prostora i uvek je svež. Sofokle je prvi napisao "Tragediju o kralju Edipu", mnogo je posle bilo verzija iste tragedije, ali ma koliko bile nove i sveže, ni jedna nije toliko autentična i istinita kao prva. Naročito kada govorimo o ljudima crkve, oni su itekako savremeni. Oni zasnivaju život na temeljima prošlosti ali oni su itekako otvoreni za sve izazove i probleme", rekao je mitropolit.

Kako kaže, Irinej nije hteo da se udvara modernizmu po svaku ceo i da nije hteo da koketira sa svime što je novo.

"Patrijarh je bio itetako svež kada je u pitanju njegova misao. Neki često imaju potrebu da crkvu eliminišu iz javnog života", zaključio je mitropolit.

Kako kaže, on je dubinski osećao šta Kosovo znači za naš narod i za našu crkvu, kao i da je to magnet koji nas sabira.

"Govorio je da je Kosovo mnogo više od mita", rekao je mitropolit, i dodao da kada je reč o identitetskoj stvari da je bilo ko eliminisan niti da podrazumeva neprijateljstvo prema bilo kome.

Komentarišući Irinejev odnos prema Rusiji, Porfirije je rekao da nas za Rusiju takođe vezuje identitetska stvar, kao i da delimo iste vrednosti i isti pogled na svet.

"I zbog biološkog identiteta, naše emocije i istorija isprepletane su sa ruskim narodom", rekao je Porfirije.

Doktorka Marija Zdravković rekla je da joj je bila velika čast što je poznavala upokojenog patrijarha Irineja, i istakla da korona pogađa starije osobe jače i da su pod većim rizikom, ali da bez obzira na to ovakav ishod njegove zaraze niko nije očekivao.

"Ovaj događaj je organizovan sa značajnim poštovanjem epidemioloških mera. Videli smo da je tamo bio ograničen broj ljudi. Došao je veliki broj vernika, ali nisu mogli da uđu svi unutra", rekla je dr Zdravković.

Kako kaže, uvek ćemo ga nositi u srcima i to će dodaje, obeležiti celu jednu epohu jer je imao spostobnost vezivanja Srba u crkvi.

"Bilo je ljudi koji nisu poštovali epidemiološke mere, ali ukoliko pogledamo situaciju koja se dogodila pre tri nedelje na sahrani Amfilohija, vidimo da su ovde bile mnogo veće i značajnije epidemiološke mere", rekla je dr Zdravković.

Ističe da uvek postoji neko ko ne poštuje mere, ali i da je ovo bio čin koji je morao da se održi na jedan dostojanstven način.

Ona je komentarišući pričešće, rekla da je jako ružno i ponižavajuće govoriti o "lizanju kašičice", kao i da nije primereno.

"Jasno je da tu postoji visoka bojaznost od širenja same epidemije, ali sa druge strane za ljude koji dolaze na pričest niti je to kašičica niti je to lizanje kašičice, oni to drugačije doživljavaju", rekla je dr Zdravković.

Ističe da je jako bitno naglasiti koje su protiv epidemijske mere, kao i da svi treba da ih znamo.

Ministar Ratko Dmitrović istakao je da ovakvi komentari dolaze od uglavnom ljudi koji ne veruju u crkvu i Boga, i koji koriste svaki trenutak da negativno komentarišu.

Kako kaže, razume sve, kao i da je to sve očekivano. Dodaje da su uvrede zapravo priča o onima koji to govore.

Mitropolit Porfirije je istakao da je crkva doživela veliki udarac izgubivši dva najvažnija stuba, ali i da je ona uvek spremna na novu stranicu koja je uvek nastavak i kontinuitet.

"Ma koliko danas bili tužni, mi smo ljudi koji verujemo da Bog postoji i da u našim životima ne biva bez njegovog promisla, a sve što se dešava je izraz ljubavi Božije. Ovo jeste nova stranica, ali je ista knjiga", rekao je Porfirije.

On je rekao da su sve besede danas u Hramu bile prožete Duhom svetim.

"Upravo zbog duhovnog bogatstva i veličine patrijarha i besede su obilovale njime. Za razliku od onih koji su prozivali patrijarha, prepoznajemo totalitarni duh, a to je sloboda u kojoj se morate ponašati onako kako propisuju neke liberalne ideje i ideologije", rekao je Porfirije.

Kako kaže, patrijarh je veoma vodio računa šta govori o drugima i šta čini, iako nije vodio mnogo računa šta o njemu pričaju.

"On je tupio sve oštrice, on je tri puta merio a jedanput sekao", rekao je mitropolit i dodao je to bio čovek koji je poštovao svakog čoveka.

On je istakao da niko ne može da očekuje da se crkva poistovećuje sa bilo kime i sa bilo kojom strankom, ali mora da komunicira i da sarađuje sa svima.

"Ko će pozivati ljude na to da budu ljudi i da mogu da razgovaraju, da se ne ukopavaju u rovovima, ako ne crkva? Mene lično politika kao stranačka aktivnost ne interesuje, smatram da crkva gde god da je mora da sarađuje sa državom i poštuje legitimno izabrane vlasti svake zemlje", rekao je Porfirije.

Ističe da ulazeći u stranačke odnose crkva ulazi u "tuđu njivu", u kojoj ne doprinosi, već i sama gubi. To treba da bude ambijent u kojem crkva, kako kaže, svakom čoveku daje nadu i smisao, kao i utehu.

Ističe da nam je svima pokojni patrijarh govorio kako treba činiti. Dodaje da će uvek biti neke vrste disharmonije, ali i da svako ima pravo da razume reč Hristovu kako želi i za to će, kako kaže i odgovarati.

Ističe da je patrijarh Irinej na liniji svojih prethodika, dodaje da je za crkvu politika ambijent kroz koju se vode vernici.

"Pristup je takav da između crkve i države postoji međusobno prožimanje, i ne treba zaboraviti činjenicu da je prvi kralj bio jedan brat a prvi arhiepiskoj autokfalne crkve je drugi brat. To je kod koji je utisnut u srpski narod", rekao je Porfirije.

Kako kaže, saradnja crkve i države unapređuje društvo i zajednicu. Ističe da crkva nema drugu državu i druge institucije osim onih koje postoje u prostoru u kojoj biva i u kojoj živi.

"Između pokojnog patrijarha i predsednika Vučića postojala je odlična komunikacija i saradnja. Nekoliko vitalnih pitanja i za državu i za Srbiju bila su vezana za oba ova čoveka. Pored svega evo Hram Svetog Save je simbolično delo i kruna na identitetu srpskog naroda. Svi prethodni patrijarsi su bili isto otvoreni za saradnju i dijalog sa državom", rekao je Porfirije.

Dmitrović je povodom vesti o smrti koja je ranije objavljena, pa povučena, rekao da smo mi u rušenju vertikala vrednosti došli do toga da se i kada je reč o smrti vode obračuni na nivou politike.

Zdravković je povodom natpisa u hrvatskim medijima rekla da postoje grupacije u toj zemlji kojima je sve srpsko trn u oku.

Na to se nadovezao ministar Dmitrović rekavši da postoje ljudi koji su u tim medijima zaduženi za odnos prema određenim oblastima, te da je jedan od takvih ljudi objavio vest da će nakon smrti Irineja Stepinac biti proglašen za sveca.

"Oni su ubeđeni da će Stepinac u naredne dve godine biti proglašen za sveca", ocenio je Dmitrović.

Mitropolit Porfirije je rekao da je kanonizacija Stepinca pitanje katoličke crkve, o kojem je naša crkva rekla svoje mišljenje.

"Stepinac nije kanonizovan, a da li će i kada će, mi to ne možemo znati. Patrijarh Irinej je bio omiljen i među mnogim biskupima u Hrvatskoj... Samo nekada loše vesti budu glasnije od onih drugih", kazao je Porfirije.

Kako kaže, kada je reč o portalima u hrvatskim medijima, ni tu ne možemo govoriti o crno-beloj slici.

"Ostaje nam da se molimo Bogu, da mi stičemo mir... Mi moramo sticati mir, onda ćemo biti mirotvorci, čak i kada formalno gubimo", rekao je Porfirije.

Na pitanje po čemu će pamtiti patrijarha Irineja Zdravković je rekla da će ga pamiti kao blagog čoveka, punog ljubavi i svesnog za dobrobit srpskog naroda.

"Posebno je brinuo za srpski narod preko Drine, a i za srpski narod na Kosovu...On je uskladio blagost i ljubav prema svima i odlučnost da srpski narod izvede na pravi put", rekla je Zdravković i dodala da su patrijarh Irinej i predsednik Vučić imali dobar odnos jer su imali isti cilj, da se Srpstvo izvede na pravi put.

Komentarišući ovaj predlog, odnosno lokalne izbore u BiH na kojima je stranka Milorada Dodika izgubila mesto gradonačelnika Banjaluke Dmitrović je rekao da sam izbor Draška Stanivukovića za gradonačelnika neće naneti Dodiku toliko štete koliko mu je nanela prva izjava.

"Njegovi saradnici su trebali da ga savetuju da je sutradan treba da kaže da se izvinjava i da to nije trebalo da kaže", rekao je Dmitrović.

Kako kaže, postoji mogućnost da će Dodik zbog ove izjave platiti visoku cenu.

Dmitrović je rekao da će gradonačelnik Sarajeva biti Bogić Bogićević, koji inače živi u Sloveniji.

Mitropolit Porfirije upitan otkud Milorad Dodik kao govornik na sahrani patrijarha Irineja kaže da su on i patrijarh imali veoma blizak odnos, kao i da je Dodik predstavnik Srba u BiH.

"Patrijarh je čak mislio da ukoliko ne bi bilo Republike Srpske smanjio bi se broj Srba na BiH. POtpuno je normalno da predsednici država govore na sahranama poglavara crkve, a ovde je reč i o prijateljskom odnosu Dodika i patrijarha", rekao je Porfirije.

Zdravković se osvrnula na Dodikove reči nakon gubljenja Banjaluke i rekla da se vidi da je on govorio pod emocijama, ali da je to politički brza izjava.

Dmitrović je komentarišući ovaj predlog rekao da iz izvora zna da se ovakve i slučne grupacije organizuju da bi se širilo mišljenje da je Srbija razbila Jugoslaviju i slično tome.

"Najteže optužbe protiv Srba smišljene su u Beogradu", ocenio je Dmitrović.

On je upitao ko će posle ovakvih događaja u Beogradu ponovo organizovati Mirdita, dobar dan.

Mitropolit Porfirije govoreći o ovoj temi rekao je da je ova manifestacija govorila o kulturnoj baštini Kosova, a da mu sam naslov ne uliva poverenje.

"Mi možemo govoriti o baštinama Kosova, a onda o Turskoj, Albanskoj, pa Srpskoj, pre svega... Imam utisak da namera ovakvih manifestacija nije pozitivna", smatra Porfirije.

Zdravković je rekla da je u poslednjih nekoliko godina Srbija bila faktor stabilnosti u regionu.

Govoreći o predlogu rekla je da su tim činom ti ljudi sami sebe kompromitovali.

Zdravković je govoreći o ovom predlogu rekla da mere nisu zakasnile i da je sve što je rađeno od početka bilo u skladu sa epidemiološkom situacijom.

- Svi zdravstveni radnici su maksimalno angažovani - istakla je Zdravković.

Ona je rekla da jači ljudi bolje prolaze sa koronom i istakla da strah nije dobar ako je osoba zaražena.

- Treba izdržati i doći do trenutka kada dolazi do izlečenja - kazala je Zdravković.

Mitropolit Porfirije rekao je da je strah ono što sputava i parališe čoveka.

Dmitrović je rekao da se on čuva i pridržava mera.

