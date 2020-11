KADA NAS OČEKUJE PRAVA ZIMA? Meteorolog Đurić za Pink o zagađenju, padavinama i dugoročnoj vremenskoj prognozi (VIDEO)

Metorolog Đorđe Đurić rekao je da je zagađenje kod nas veliko, te da smo pod uticajem snažnog anticiklona.

- On diktira vremensku situaciju već mesec dana unazad. Vazdušni pritisak je jako visok i onda se to zagađenje spusti u niže slojeve atmosfere i onda su niži delovi Srbije i regiona hladniji i maglovitiji, dok je na Kopaoniku vedro - rekao je Đurić.

Kako je podsetio, prvi simbolični sneg je pao pre par dana na Kopaoniku, a da je u oktobru pao sneg od svega par santimetara na planinama Zapadne Srbije.

- Ono što je najbitnije je da u narednim danima neće biti snežnih padavinama - istakao je Đurić i dodao da tek krajem sedmice, odnosno početkom naredne bude slabih padavina.

Đurić je naglasio da je trenutno "sušan period" i da pravu zimu ne treba da očekujemo pre sredine decembra.

Direktorka klinike za psihijatrijske bolesti "dr Laza Lazerivić" prof. dr Ivana Stašević Karličić rekla je da ne postoje studije koje dokazuju i potvrđuju da vreme može da utiče na mentalno zdravlje ljudi.

- Ono što se za sada zna je to da se registruju neke bolesti koje imaju sezonski obrazac javljanja i to se uglavnom, odnosi na poremećaje raspoloženja. To je karakteristično sezonsko pojavljivanje, naročito depresivno raspoloženje, koje je rezervisano za deo godine kada imamo manje svetlosnih sati, što je povezano sa melatoninom i drugim neurotransmiterskim sistemima - objansila je Stašević Karličić i dodala da zbog toga jeste veća učestalost depresije.