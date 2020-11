MOŽEMO LI KOD FRIZERA POSLE 18 SATI? Evo ko sve od sutra skraćuje radno vreme, a ko stavlja KLJUČ U BRAVU U 21 SAT

Razrešene sve nedoumice.

Nove mere Vlade Srbije u borbi protiv korona virusa stupiće sutra na snagu, a neke od njih danas je potvrdio i Gradski štab za vanredne situacije Beograda. Ipak, ostalo je mnogo dilema oko toga ko će moći da radi samo do 18 časova, ko do 21.00, a ko može da ostane otvoren 24 sata dnevno.

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije naloženo je skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima. Za pozorišta i bioskope (ustanove kulture) važi režim rada do 18 časova, što znači da poslednja projekcija/predstava mora da se završi do tog vremena. Ova obaveza stupa na snagu od utorka, 24. novembra, i trajaće narednih deset dana.

Do 18.00 kafići, restorani...

"Ovom merom nisu obuhvaćene apoteke, benzinske stanice za prodaju goriva i ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade 24 časa. Takođe, izuzimaju se i prodavnice prehrambene robe i kiosci, koje mogu da rade do 21 čas", stoji u saopštenju izdatom nakon sednice Gradskog štaba, uz napomenu "da je naloženo svim nadležnim službama pojačana kontrola sprovođenja donetih mera u narednom periodu".

- Kako bi ljudi mogli normalno da se snabdeju odlučili smo da prodavnice prehrambene robe, poput raznih radnji i supermarketa, ali i mnogobrojne trafike i kiosci, mogu da rade do 21 čas - rekao je za "Blic" Darko Glavaš, prvi čovek Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima.

Frizeri i butici do 21.00

Ne mali broj Beograđanki se uplašio da posle 18 časova neće moći do frizera. Ipak...

- Dakle, sve radnje koje se ne nalaze u tržnim centrima, poput butika u Knez Mihailovoj ulici ili frizera u vašem naselju, ali i mnogobrojnih zanatlija, moći će da rade kao i po prethodnoj odluci do 21.00 - razrešio je dilemu Darko Glavaš.

Otvoreni će ostati čak i supermarketi u tržnim centrima.

- Kupci će i u njima moći da se snabdeju, ali će morati da bude organizovano tako da posetioci ne mogu da vršljaju po tržnom centru, nego da odu samo do prodavnice i nazad - objašnjava Glavaš.

Banke, pošte, teretane

Posle 18 sati (maksimalno do 21.00) moći će da rade i, na primer, pošte i banke. Izuzetak su, naravno, one smeštene u tržnim centrima. Skraćenje radnog vremena se ne odnosi na teretane, mada u trenutnim epidemiološkim uslovima vežbanje u zatvorenom prostoru može biti poprilično rizično.

- Tamo i dalje važe one stroge mere koje su donete na početku. I kojih svi moraju da se pridržavaju.

Sportske manifestacije

Jedna dilema bila je vezana i za sportske manifestacije.

- Još po ranijoj odluci, sve sportske priredbe vrhunskog karaktera moraju da se završe do 23 časa. Na drugoj strani, filmske projekcije u bioskopima i pozorišne predstave moraju da budu gotove do 18.00 - rekao je Darko Glavaš.

Ko radi i posle 21.00

Shodno ranijoj odluci Gradskog štaba za vanredne situacije, i posle 21.00 moći će da rade apoteke, ali i benzinske pumpe (isključivo za prodaju goriva), kao i ugostiteljski objekti koji vrše dostavu hrane.

Dakle, i nakon 21 sata bićete u prilici da naručite hranu iz nekog od mnogobrojnih beogradskih restorana.

Gradski prevoz

Podsetimo, još ranije je obelodanjeno da će biti pojačan javni gradski prevoz, da će poslepodnevni špic trajati sve do 20 časova, te da će na ulicama biti dodatnih 236 vozila.