"Ja sam to što nisam verovao platio, debelo sam platio."

Vlajko Stefanović iz Bijeljine u koronavirus nije verovao. To ga je zamalo koštalo života. Tek kada je završio u bolničkom krevetu, shvatio je ozbiljnost situacije. Bio je hospitalizovan 40 dana, a preživio i 30 dana na respiratoru.

- Bio sam jedan od težih bolesnika, teški bolesnik. Primljen sam sa obostranom upalom pluća, proveo sam 40 dana, od toga sam 30 dana bio na respiratoru i čitavo vreme trajala je borba za moj život. Bio sam jedan od onih koji nije verovao u ovu bolest. Ja sam to što nisam verovao platio, debelo sam platio, proveo sam teške dane u bolnici - kaže on.

Iako je po rečima doktora na samom početku bio otpisan, posle duge borbe uspeo je preživeti. Sve ono što je u toku 40 dana provedenih u bolnici video, nije bilo lako. Vlajko priča da su pacijenti mlađi od njega i sa mnogo lakšom kliničkom slikom pred njegovim očima gubili bitku sa virusom korona.

- To je trajala borba za život, nije trajala borba za izlečenje. 23. dan su meni doktori saopštili da sam preživeo. Čitavo vreme bila je borba na respiratoru, da li da me intubiraju. kasnije sam saznao iz priče sa doktoricom da to znači da umirem, a i ovako je značilo da umirem, ona me pustila da se borim sam sa tim respiratorom i ja sam uspeo da se izborim - priča Stefanović.

Za njega je ovo bilo teško životno iskustvo kog se nerado seća. Ali o tome priča, kako bi apelovao na sve ljude da poštuju propisane mere jer virus postoji. U to se i sam uverio. Osmijeh jer se izborio i masku sada ne skida sa lica, a isto preporučuje i svim građanima jer samo na taj način mogu sačuvati sebe i najbliže.