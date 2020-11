ANTICIKLON JE NAD SRBIJOM: Očekuje se spuštanje magle i sve niže temperature, a evo kada stiže SNEG

Narednih dana očekuje se dominacija anticiklona uz duže zadržavanje magle i niskih oblaka, posebno u drugom delu nedelje.

Početkom nedelje još će biti malo jačeg strujanja, posebno u višim slojevima atmosfere jer će se severnije od nas premeštati oslabljeni frontovi.

Tako da će uslovi za duže zadržavanje niskih oblaka biti nešto lošiji te će biti i dosta sunačnih intervala.

U mestima gde ne bude magle i niskih oblaka dnevni maksimumi od 6 do 13, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle oko 4 stepena Celzijusa. Noćni minimumi od -3 do 1, na planinama ponegde i do -5 stepeni Celzijusa. Vetar će uglavnom biti slab do umeren, danas južni, a u utorak severozapadni.

Od srede do naredne nedelje uz dominaciju anticiklona sledi statična atmosfera te će pojava magle i niskih oblaka koji će se zadržavati i ceo dan u nižim predelima biti sve češći. Iznad tih oblasti bi bilo sunčano, posebno sredinom dana. Dnevni maksimumi u predelima sa maglom od 0 do 3 stepena Celzijusa, a u oblastima bez magle oko 9 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab.

Postepenu promenu sinoptike nad Evropom modeli simuliraju oko 26. novembra kada se nad Pirinejskim poluostrvom računa na formiranje sekundarnog ciklona koji bi krenuo na istok, prema Italiji i našem delu Evrope.

U isto vreme modeli povremeno daju nagoveštaje da bi se jezgro anticiklona mogao izmestiti malo na sever ka Skandinaviji te bi po njegovoj istočnoj periferiji krenulo jezgro hladnog vazduha.

Za sada još nije jasno kako bi se sinoptika posle 28. novembra razvijala i trenutno postoje dve verzije.

Pri jednoj koja je u ovom momentu još verovatnija, hladno jezgro će proći zapadnije od nas te će nad nama uslediti naoblačenje sa kišom, snegom samo na planinama zapadnog dela regiona, dok bi na istoku dosta otoplilo. Sa druge strane, moguće je da hladno jezgro krene južnije i stočnije od Alpa i time bude zahvaćeno ovom ciklonalnom cirkulacijom te bi u tom slučaju kod nas za dolazeći vikend uz pogoršanje bilo i dosta hladno sa uslovima za sneg i u nižim predelima.

- Kako je reč o jako složenom mehanizmu, a sistemi koji će na naki način stupiti u međusobnu interakciju još ni ne postoje tek za nekoliko dana ćemo moći nešto preciznije reći o razvoju situacija krajem meseca - naglasio je meteorolog Marko Čubrilo.

Dugoročno gledano, tek u narednom mesecu i to posebno posle 6. decembra, modeli vide slabljenje zapadnih vetrova, time i slabljenje uticaja Atlanatika i otvaranje mogućnosti za konkretniji sneg u nizijama regiona.

O slabom atlantiku koji za posledicu ima anticiklonalno stanje nad nama

Na žalost reč je o elementarnom nepoznavanju osnova fizike, termodinamike, prognostike... Jak uticaj Atlantika (pozitivna NAO, AO, jak polarni vrtlog...) se posebno u zimskom periodu godine nad našim delom Evrope odlikuje dugotrajnim anticiklonalnim stanjem uz suvo i stabilno vreme. Kako je zimi noć znatno duža od dana u statičnoj atmosferi hladan vazduh koji je teži tone prema tlu i potiskuje topao, lakši, u više slojeve atmosfere. Ta se pojava naziva temperaturna inverzija jer se temperatura ponaša inversno (obrnuto) u odnosu na normalan trend kada opada sa porastom visine. Ovakva situacija nizijama donosi maglovite, hladne i tmurne dane, a predelima iznad sloja magle (iznad inverzije) sunčano i toplo vreme.

Tako da će kod nas naredne nedelje u nizijama biti često hladno i tmurno uz dominaciju anticiklona što je upravo posledica jakog Atlantika i "odgovora" atmosfere u vidu dominacije anticiklona nad našim delom Evrope.

Najave za nekakve epske hladnoće svakako ne stoje. Postoji određena verovatnoća da ova zime ode u smeru jako hladne (posebno njen drugi deo), ali tu se jako mnogo faktora mora posložiti u pravom mestu i u pravu vreme.