Ovakve forme bolesti nisu viđene ranije, navodi ona.

Direktorka Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Violeta Mihailović Vučinić kazala je jutros da je virus korona mutirao jer se u ovom talasu viđaju forme bolesti kakve nisu viđali ni proletos.

- Mi smo se otvorili za kovid od petka u podne, do subote uveče smo bili puni. Ja sam morala da odjavim kliniku za slobodna mesta za kovid. Klinika ima 175 postelja od toga imamo 14 respiratora, uneli smo i 15. Velika je gužva i prepuna je klinika - navela je ona.

Istakla je da ne veruje da će danas biti otpusta.

- Ono što sam mogla da zaključim, to je moje lični mišljenje na osnovu viđenog stanja, da je ovaj talas tako ozbiljniji i strašniji nego proletos. Ovo su neke forme bolesti, sa obostranim upalama pluća, svi takoreći, zahtevao kiseonilju terapiju. Ja mislim da je taj virus mutirao, jer su to forme bolesti koje do sada nisu viđene, proletos nije bilo tako - kazala je ona i dodala da su na klinici pacijenti od 20, 30 godina pa sve do 1923. godišta:

- Imamo jednog deku od 97 godina.

Ona kaže da ne veruje da pacijenti dolaze sa zakašnjenjem.

- Ljudi su već pripremljeni, čim dobiju temperaturu javljaju se u kovid ambulantu. Mislim da je virus definitivno mutirao i da pravi ovako teže forme bolesti. Ne znam da li će ljudi imati sekvele na plućima. Oni iz prethodnog talasa, njih 15 do 20 odsto su imali promene na plućima ali ne znam šta će biti sada - krekla je Mihailović Vučinić.