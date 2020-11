STIŽE LI VAKCINA PROTIV KORONE? DR TRKULJA ZA PINK: Ima razloga za optimizam - do kraja godine nekoliko kandidata (VIDEO)

Srbija očekuje da vakcinu prvo odobre SAD ili EU kako bi ušla u dalju proceduru prihvatanja i plasiranja vakcine protiv COVID-19, rekao je za TV Pink Dr Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova „INOVIA“.

Dr Trkulja je za Novo jutro TV Pink rekao da u ovom trenutku ni jedan od kandiata za vakcinu u borbi protiv korone nema dozvlu da se pojavi na tržištu.

- Ono što znamo je da će Fajzerova vakcina u petak biti podneta američkom regulatornom telu za lekove, a onda se očekuje da će se u decembru znati hoće li se ona naći na tržištu. Ukoliko se odobri, to će biti prva vakcina u borbi sa koronom – rekao je Trkulja ističući da se do kraja godine očekuje da čak bude više aktuelnih kandidata koji će ponuditi svoje vakcine na procenu.

Trkulja dalje objašnjava da je u Srbiji drugačija procedura. Kaže da ukoliko neka vakcina ili lek treba da se nađu na našem tržištu, po protokolu, mora da budu registrovani u SAD ili EU, kao i da je poznata i naznačena zemlja porekla tog leka.

- Za nekoliko nedelja kašnjenja doći će do tog momenta, ali je važno da dokumentacija bude proverana. Kod nas predviđen zakonski rok za donošenje nekog leka ili vakcine je 210 dana ili 150 dana za one koji idu po ubrzanom protoku. Ovo je maksimalno dozvoljeno vreme, što ne znači da mogu da se iskoriste svi ovi dani. Kada je hitnost velika, broj dana bude značajno kraći – kaže Trkulja, ali naglašava da se za početak očekuje odluka EU ili Amerike, pa tek onda sledi dalja procedura prihvatanja vakcine.

Kaže da niko ne može još uvek da bude siguran u pouzdanost vakcine, ali da su kompanije svesno ušle u rizik da se krene sa proizvodnjom i pre odobrenja.

- Cilj je da velika doza odmah bude na raspolaganju, ukoliko stigne odobrenje. Ukoliko se desi da ne dođe do odborenja, sve doze će morati da budu uništene i to je kalkulisani rizik – dodaje on.