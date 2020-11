Uzmi račun i pobedi 2020 – prvih pet automobila i stan u Beogradu biće izvučeni u subotu, 28. novembra

Prvo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020 biće održano u subotu, 28. novembra od 17 i 55 časova.

Građani su od 15. oktobra do danas poslali rekordnih 28 miliona fiskalnih računa i slipova, odnosno 2.800.000 koverata. Sve pristigle koverte kao i one koje budu poslate zaključno sa petkom ravnopravno konkurišu za nagrade bez obzira na odlaganje prethodnog izvlačenja do kojeg je moralo da dođe usled proglašenja trodnevne žalosti u Republici Srbiji.

Nagrade iz odložene emisije biće dodeljene 26. decembra u okviru novogodišnjeg izvlačenja, poslednjeg u prvom krugu, kada će srećne dobitnike obradovati 10 automobila FIAT 500L i čak dva stana u prestonici – jedan u Zemunskim kapijama i jedan u Beogradu na vodi.

U nagradnoj igri koju organizuje Vlada Republike Srbije, a podršku pruža NALED, pravo učešća imaju građani koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ne starijih od 1.septembra 2020. sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti. Na poleđini koverte neophodno je napisati ime i prezime, adresu iz ličnih dokumenata i kontakt telefon dok je na drugoj strani dovoljno napisati ”Uzmi račun i pobedi 2020”. Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije dok je slanje koverata potpuno besplatno.

Vlada Srbije još jednom podseća građane da je učešće u nagradnoj igri epidemiološki bezbedno i ne podrazumeva čekanje u redu niti uopšte ulazak u poslovnice pošte. Apelujemo na građane da spakuju i adresiraju kod kuće i kako bi one našle put do studija i bile u konkurenciji za vredne nagrade, dovoljno je da pravilno popunjene koverte samo ubace u najbliže poštansko sanduče.

Organizacija nagradne igre jedna je od aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije, a naslanja se na pozitivna iskustava iz prethodnih godina. Prema istraživanju NALED-a, u prethodnom krugu nagradne igre - Uzmi račun i pobedi 2018, učestvovalo je 41% građana Srbije, direktno ili preko članova porodice, koji su poslali više od 107 miliona fiskalnih računa i slipova, minimalne procenjene vrednosti od 37,4 milijardi dinara.

Sve informacije o nagradnoj igri građani mogu pronaći na sajtu www.uzmiracun.rs a na raspolaganju im je i kontakt centar putem mejla kontakt@uzmiracun.rs , za sva dodatna pitanja i podršku.