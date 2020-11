SUTRA SE ODRŽAVA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA - Brnabić otkriva u kom slučaju će doći do ZATVARANJA ŠKOLA I VRTIĆA

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić kaže da će učenici starijih razreda osnovnih škola, kao i srednjih škola preći na onlajn nastavu i da će vrtići biti zatvoreni ako tako budu savetovali stručnjaci iz Kriznog štaba.

Brnabić je rekla da će saslušati mišljenje i preporuke stručnog dela Kriznog štaba na sutrašnjoj sednici u vezi sa načinom odvijanja nastave u školama za starije razrede i radu vrtića.

"Jedna od njihovih preporuka je bila da razmislimo o onlajn nastavi za starije razrede, dakle u osnovnim školama od petog do osmog razreda i srednjim školama", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje novinara posle otvaranja Višenamenske laboratorijske lamele Elektronskog fakulteta u Nišu.

Ako se to sutra bude potvrdilo, kaže premijerka, moći će da se u najkraćem roku pređe na onlajn nastavu jer je za to, dodaje, sve tehnički spremno.

"I dalje mislim da, što se tiče najmlađih učenika, da je njima najbezbednije u školama, ali ako me drugačije savetuju stručnjaci, nemamo nikakav problem da njihov savet i usvojimo", navela je Brnabić.

Isto, kaže, važi i za vrtiće i dodaje da, ako savet stručnog dela Kriznog štaba bude da se raspuste vrtići, to će biti i učinjeno. Podsetila je da je u vezi sa tim bilo problema i u martu, aprilu i maju, jer je veliki broj ljudi tražio zatvaranje škola i vrtića, a onda je većina njih kritikovala njihovo zatvaranje i postavljala pitanje o tome ko će sad da čuva decu.

"Zaista, na pritisak javnosti ja ne mogu tako da donosim odluke. Moraju zaista stručni ljudi da mi kažu da je to pravi način, da je to bezbednije nego da decu čuvaju bake i deke kod kuće. To je ono što je moja dilema, ali ako mi stručne službe savetuju, nemamo nikakav problem da to uradimo", rekla je Brnabić.