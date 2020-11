U 18 SATI NA SNAGU SU STUPILE NOVE MERE - Evo šta je upravo zatvoreno, a šta radi do 21 sat! Saznajte šta se sve promenilo

Zbog povećanja broja novoobolelih i sve lošije epidemiološke situacije Vlada Srbije propisala je nove mere za suzbijanje širenja koronavirusa koje su stupile na snagu danas tačno u 18 sati.

Pored aktuelnih, koje se pre svega odnose na obavezno nošenje zaštitne maske i fizičke distance, uvedene su i nove mere koje će promeniti svakodnevni način života, a odnose se pre svega na ugostiteljske i druge uslužne objekte, kulturne ustanove, kao i na gradski prevoz.

Ovo su svi detalji mera i promene koje su stupile na snagu u 18 sati:

1. Kraće radno vreme

Skraćenje radnog vremena do 18:00 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima – tačno tako glasi nova mera koja na snagu stupa danas.

Iako je najpre donošenjem ove odluke ostalo nepoznato na koje se sve delatnosti, pored ugostitelja, odnose ove promene objavom u Službenom glasniku rešene su sve nedoumice.

"U periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 5.00 časova narednog dana", piše u Uredbi koja je objavljena u Službenom glasniku.

Istom uredbom izmenjen je i član prethodne, koja se odnosila na zabranu rada svega pomenutog, ali i prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, od 21 do 5 sati. Pomenuti član je izmenjen tako da su u njemu ostale samo prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekati, što znači da oni mogu da rade do 21 sat, odnosno neće raditi od 21 do 05 sati, kako tačno piše u uredbi.

Iako je i ova mera delovala konfuzno, te imala i nedoumica oko pojedinih zanimanja i radnji, posebno u tržnim centrima, tokom jučerašnjeg dana je i to razrešeno.

- Dakle, sve radnje koje se ne nalaze u tržnim centrima, poput butika u Knez Mihailovoj ulici ili frizera u vašem naselju, ali i mnogobrojnih zanatlija, moći će da rade kao i po prethodnoj odluci do 21.00 - razrešio je dilemu za "Blic" Darko Glavaš prvi čovek Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima.

Izmenjeno radno vreme - Radno vreme do 18 sati važi za: restorane, kafiće, barove, klubove, kladionice i tržne centre. Takođe, za pozorišta i bioskope, odnosno ustanove kulture, važi režim rada do 18 časova, što znači da poslednja projekcija/predstava mora da se završi do tog vremena. - Radno vreme do 21 sat važi za: prodavnice prehrambene robe i kioske, frizere, butke, kao i druge zanatske radnje koje se ne nalaze u tržnim centrima. Ovo se takođe odnosi i na banke, pošte i teretane. - Neograničeno radno vreme: apoteke, benzinske satnice za prodaju goriva i ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane mogu da rade 24 časa.

2. Obavezna zaštita

Obavezno i bezuslovno korišćenje lične zaštitne opreme (nošenje zaštitne maske) u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti – takođe je mera.

Nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru je nešto što se ne menja tokom trajanja cele epidemije, međutim sve se češće govorilo i o maskama na otvorenom.

To je bila preporuka koju je struka svakodnevno naglašavala, a i sada se kao obavezna mera ističe da su maske obavezne i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde je nemoguće održati fizičku distancu.

Dakle, ukoliko čekate u redu (pošti, banci, prodavnici), nalazite se u pešačkoj zoni ili bilo kom drugom mestu gde je nemoguće održati socijalnu distancu od 1,5 metar maska je obavezna.

Takođe, u kafićima i restoranima lice bez maske može da bude jedino dok je za stolom, a u svim drugim okolnostima maska je obavezna - dok ulazite, izlazite, idete do toaleta...

3. Zabrana okupljanja više od 5 osoba

Zabrana svih javnih okupljanja s prisustvom više od pet osoba, u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Od ove mere izuzeti su radne organizacije, školske ustanove, prodavnice, tržni centri i slični objekti, za koje važi propisano ograničenje broja prisutnih osoba u svakom trenutku u odnosu na kvadraturu objekta minimum četiri metra kvadratnih po osobi.

Ova mera stupila je na snagu 6. novembra, te i dalje važi, a o njoj je tada govorila i dr Darija Kisić Tepavčević.

- Zabrana se odnosi na okupljanje na javnim manifestacijama, što se odnosi na proslave, kongrese i seminare. Misli se na organizovana okupljanja. Ne odnosi se na školsku i radnu sredinu - naglasila je tada ona.

Ovim se dakle zabranjuje svako organizovano okupljanje, što se najpre misli na proslave i privatne žurke, ali i na svako drugo prisustvo više od pet osoba.

4. Rad od kuće

Iako se ranije o ovome malo govorilo, jedna od novih mera je omogućavanje rada od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, rekao je danas, komentarišući nove mere da su dva razloga u ovom slučaju presudna.

- Među merama je da se omogući rad od kuće i to iz dva razloga da ljudi ne prave kontakte i da rasterete gradski prevoz - rekao je on.

Ostaje pitanje koliko je u pojedinim delatnostima moguće da se ova mera i primeni.

To se najpre odnosi na državne organe, poslove koje imaju svakodnevne kontakte sa strankama gde je gotovo nemoguće omogućiti rad od kuće.

Ipak, kako je navedeno da se mera odnosi na omogućavanje rada od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta, određeni zaposleni moraće i dalje, uprkos ovoj meri da svakodnevno odlaze na posao.

5. Pojačana kontrola u prevozu

Stroga kontrola obaveze nošenja zaštitne maske u vozilima javnog prevoza, uz ograničenje maksimalnog broja putnika u vozilu na polovinu deklarisanog kapaciteta vozila – tačno tako glasi još jedna nova mera.

Kako je gradski prevoz jedno od glavnih mesta prenošenja virusa nadležni su stalno, pored nošenja maske, apelovali i na kontrolu sprovođenja ove mere.

Sada će i gradski prevoz pretrpeti izmene jer će broj putnika biti ograničen, te će morati da se obezbede i dodatna vozila kako se ne bi stvarale gužve.

- Pojačaćemo gradski prevoz da bi bile manje gužve, kada se popuni gradski prevoz do 50 odsto putnika, neće stajati na stanici, dok se ne raščisti gužva - istakao je danas Lončar.

Oko ove mere bilo je dosta nedoumica, a nakon zasedanja Gradskog Kriznog štaba dileme više nema.

Gradski saobraćaj neće biti obustavljen, a produžava se vreme takozvanog špica kada će biti povećan broj vozila. Umesto dosadašnjeg špica koji je trajao od 15 do 17 časova, kada je uključivan maksimalan broj vozila, ubuduće će biti produžen i trajaće od 15 do 20 časova.

Prema odluci gradskog Kriznog štaba u tom periodu će biti uključeno 236 vozila više od uobičajenog broja.

To praktično znači da će na ulicama u periodu od 15 do 20 časova biti 1.641 vozilo javnog gradskog prevoza.

Navodi koji su se pojavljivali u javnosti poput - da autobus ako u njemu bude preko 50 odsto popunjenosti, neće stati na stanici - nisu osnovani, naveli su za "Blic" u Gradu.

6. I ostale mere pod dodatnom kontrolom

Pored gradskog prevoza, kontrola će biti pojačana i u slučaju kućne izolacije, kućnog karantina odnosno samoizolacije, kao i svih ostalih protivepidemijskih mera koje su na snazi.

Kućna izolacija se propisuje kao protivepidemijska mera izdvajanja inficiranih osoba bez simptoma ili sa simptomima bolesti koja ne zahteva lečenje u bolnici.

Prema zakonu, karantin u kućnim uslovim nalaže infektolog ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa nadležnog instituta, zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti. Detaljnije o kontroli karantina možete da pročitate ovde.

7. Promene i u obrazovnim ustanovama

Školska nastava mogla bi, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, takođe u narednim danima mogla da pretrpi određene izmene. Ono što je sigurno jeste da potpuno obustave neće biti, već će se nastava obavljati na daljinu odnosno onlajn, a ukoliko bude usvojena mera o selektivnom prelasku na onlajn ona će biti oročena na 10 ili 15 dana.

Pored toga, dosta se proteklih dana od strane struke mogo čuti i to da će zimski rasput biti duži nego ranije, te je bilo predloga da školarci na odmoru budu od 21. decembra, do 20. januara.

- Škole se ne zatvaraju, može se preći na onlajn, pominje se ideja da se unificiraju kalendari AP Vojvodine sa ostakom Srbije u pogledu raspusta, da raspust bude od 21. decembra do 20. januara da bi se pokrili svi praznici. Razgovaraćemo i o prelasku na onlajn nastavu za učenike srednjih škola i decu od 5. do 8. razreda - rekao je juče ministar prosvete Branko Ružić i dodao da će se o tome raspravljti ovih dana.

U učionice na nastavu i dalje bi išli najmlađi od prvog do četvrtog. Vrtići su i dalje otvoreni.

- Ne smemo zaboraviti da tu decu mora neko i da čuva - dodao je Ružić.

Pojedine lokalne samouprave su već iskoristile nedovoljno jasnu zakonsku regulativu, te su nakon proglašenja vanredne situacije odlučile da, do daljnjeg, zatvore škole, a đake pošalju na onlajn nastavu. Takav je bio slučaj sa Vrbasom, Paraćinom, Temerinom, Bujanovcem, ali i pojedinim obrazovnim ustanovama u Nišu.

Dakle, iz svega prethodno navedenog, od danas nas čeka dosta promena, a sve mere su oročene na period od 10 dana, nakon čega će biti iznova razmotrene u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.