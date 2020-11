SRBIJA DOBIJA VOZOVE KOJI ĆE IĆI 200 NA SAT Brza pruga biće brzo gotova, Momirović pričao o nabavci vozova

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović razgovarao je danas sa ambasadorkom Kine Čen Bo o realizaciji projekta brze pruge u Srbiji, kao i nabavci vozova koji će moći da idu 200 km na sat i najavio da bi te vozove trebalo da imamo već do kraja sledeće godine.

- Pričali smo o nabavci vozova koji će ići 200 km na sat na našim prugama, prvoj fazi izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte, a onda i dalje od Beograda do Niša na železničkom Koridoru 10 - rekao je Momorović nakon sastanka u Vladi Srbije.

- Uveren sam da ćemo u narednom periodu, koliko do kraja sledeće godine imati vozove koji idu 200 km na sat i da će naši građani osetiti benefite železničkog transporta - kazao je Momirović Tanjugu.

Ministar je razgovarao sa ambasadorkom Kine o svim aktuelnim projektima u oblasti infrastrukture koji se realizuju u saradnji sa Kinom. Povod sastanka je bio i to što je jutros nešto pre 10 sati završena rekonstrukcija levog koloseka pruge Zemun - Batajnica, u okviru projekta izgradnje pruge za velike brzine, na deonici Beograd Centar - Stara Pazova.

Rekonstruisani levi kolosek pruge Zemun – Batajnica dug je 10,6 kilometara. Momirović je zahvalio ambasadorki na sveobuhvatnoj dosadašnjoj podršci Kine ističući da su sa Kinom realizovani u prethodnoj deceniji u iznosu od skoro 10 milijardi evra.

- U narednom periodu očekujemo da će taj iznos dostići i 2o milijardi evra - naveo je Momorivić.

Podseća da se u saradnji sa Kinom realizuju grade ključni putni koridori i železnička infrastruktura, pre svega brza pruga od Beograda - Budimpešta kroz Srbiju. Ministar ističe da je u prošlosti bila devastirana pruga u našoj zemlji i da će taj projekat vratiti poverenje u železnički saobraćaj u našoj zemlji. Dodaje da kineske kompanije rade na velikom broju projekata i da je izgradnja autoputa od Požege do Preljine u punom zamahu i da će biti završena do kraja sledeće godine, kada ćemo imati ceo autoput od Beograda do Požege.

Izrazio je uverenje da će saradnja sa Kinom biti još kvalitetnija u budućnosti. Ambasadorka Čen Bo je rekla da je infrastruktura najznačajnija oblast saradnje dve zemlje i da je sa ministrom razmenila mišljenje o svim važnim projektima.

- Ministarstvo građevinarstva ima važnu ulogu u našoj saradnji i sigruna sam da će to ministarstvo na čelu sa novim ministrom Momirovićem dati još veći doprinos našoj saradnji - rekla je ona.

Ističe da će kineske komapanije i dalje dobijati podršku i pomoć od tog ministarstva. Bo je naglasila da je izgradnja brze pruge jedan od najznačajnijih projekata u okviru saradnje dve zemlje, ali i inicijative Pojas i put.

- Danas je levi pružni kolosek u okviru brze pruge Zemun - Batajnica pušten u saobraćaj, što predstavlja jedan veoma važan korak napred. Sigurna sam da će obe strane uložiti maksimalne napore kako bi se projekat što pre završio - navela je Bo.

Rekonstruisnim levim kolosekom na deonici Zemun - Batajnica posle 10.00 sati uspostavljen je redovan železnički saobraćaj, a vozovi će zbog radova na desnom koloseku ove pruge saobraćati brzinom do 50 km/sat. Radove na toj deonici brze pruge izvode kineske kompanije „China Railway International" i „China Communications Construction Company".

U okviru radova na rekonstrukciji deonice pruge Zemun - Batajnica, u železničkoj stanici Zemun rekonstruisana su i tri stanicna koloseka i izgrađena dva perona u dužini od po 400 metara. U stanici Zemunsko Polje rekonstruisana su i prva dva stanična koloseka izgrađena su i dva perona od po 110 metara, a duž čitave trase ugrađen je i veći broj skretnica na betonskim pragovima sa elastičnim kolosečnim priborom.

Istovremeno s puštanjem u saobraćaj rekonstruisanog levog koloseka na deonici Zemun - Batajnica biće obustavljen železnički saobraćaj na desnom koloseku ove pruge, radi izvođenja daljih radova na njegovoj rekonstrukciji.