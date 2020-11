ŠTA ĆE BITI SA FAKULTETIMA? Dr Tiodorović otkrio šta studenti treba da očekuju nakon sednice kriznog štaba

Dr Branislav Tiodorović saopštio je danas novinarima najnoviju odluku kriznog štaba.

- Danas smo morali dobro da izvagamo. Nalazimo se u veoma teškoj situaciji. Vrlo je važno da u nedeljama pred nama budemo čelične discipline. Najviše smo se posvetili školama i obrazovnom sistemu. Doneli smo odluku da zimski školski raspust počne 21. decembra ove godine, a završi se 20. januara naredne godine. Samo za neki dan je duži nego do sada ali ćemo obezbediti da svi nivoi obrazovanja budu obuhvaćeni svim velikim praznicima i da učenici i studenti budu što više kod svojih kuća - rekao je doktor Branislav Tiodorović.

- Što se tiče osnovnih škola, nastavljaju da rade po postojećem sistemu, a vrtići se neće zatvarati, nema za to potrebe niti opravdanja. Od petog do osmog razreda idu na onlajn sistem i taj sistem će trajati sve do početka raspusta. Ta odluka važi i za sve srednje škole - rekao je Tiodorović.

- Fakultetima se predlaže da odluče, ali je preporučeno da i oni idu na onlajn nastavu. Ne zatvaramo škole, ne zatvaramo sistem obrazovanja - ističe doktor.

On kaže da su prosvetni radnici u teškoj situaciji, a moći će organizovano da ispituju učenike koji žele da poprave ocene.

- Veoma je važno da izdržimo ovu nedelju, a tek posle 4. decembra očekujemo smirivanje situacije - kaže doktor i apeluje praznike građani da provedu u krugu porodice.

Zabrinjavajuće je i to što su bolnice pune, a trenutno je ukupno hospitalizovanih 6.478 pacijenata, što je više nego ikada pre od početka epidemije.

O današnjoj sednici Kriznog štaba, pričala je juče i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je istakla da bi učenici starijih razreda osnovnih škola, kao i srednjih škola trebalo da pređu na onlajn nastavu, a da će vrtići biti zatvoreni, ako tako budu savetovali stručnjaci iz Kriznog štaba.Takođe, skoro 2.000 zdravstvenih radnika je zaraženo i zdravstveni sistem je pod neverovatnim opterećenjem, mesta u kovid bolnicama jedva da ima, pa će se razmatrati i kojim još merama mogu da se porekinu kontakti.