"ZAKASNILI SMO" Dr Kon: Nemamo gde da smestimo bolesnike, a obolelih i preminulih je sve više! Situacija je KATASTROFALNA

Epidemiolog ističe da je restriktivne mere trebalo uvesti ranije.

- Povećava se broj umrlih i obolelih i to se odnosi na celu Srbiju. Beograd se nešto izdvaja po tom pitanju, ali rano je još govoriti o tome - rekao je dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, gostujući uživo u programu.

On je govorio i o tome da li je ranije trebalo doneti nove mere.

- Svakako da smo zakasnili sa uvođenjem restriktivnijih mera. Ali u tome ne učestvuje samo medicinski deo Kriznog štaba. Od polovine oktorba je počelo prvo upozoravanje na primenu novih mera. Medicinski deo Kriznog štaba je uporno insistirao na pooštravanju mera i ranije - rekao je dr Kon.

- Svima je isti cilj a to je da se smanji broj kontakata i mogućnost prenošenja virusa. Kasnije možemo govoriti o tome da li je rad frizerskog salona od izuzetnog značaja. To nije bilo na dnevnom redu dana. Predlog je zvanično poslat 20. novembra, a naš prvi predlog o uvođenju restriktivnijih mera je poslat još 6. novembra - podvukao je Kon, na pitanje zašto nema više konferencija za medije Kriznog štaba.

- Ukoliko me neko zove da dođem na konferenciju, svakako ću se odazvati. S druge strane, treba shvatiti u kakvoj smo situaciji. Svi su to ljudi koji su inače na radnim mestima, nemate nijednu osobu koja je besposlena posebno u ovoj situaciji, svi su krajnje angažovani. Nemate uopšte mogućnost da se toliko sastajete koliko se to možda očekuje. Mi razmenjujemo mišnjenje u grupama, ali nije više moguće da se odvaja toliko vremena za konferencije kao što je ranije bilo moguće - objasnio je.

Škole prelaze na onlajn

Nakon današnjeg sastanka Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, donete su nove mere, odnosno odluka da sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, pređu na onlajn nastavu od ponedeljka, 30. novembra.

Učenici viših razreda osnovnih i učenici srednjih škola biće na onlajn nastavi sve do 21. decembra, kada, prema novoj odluci Kriznog štaba, počinje zimski raspust na celoj teritoriji Srbije. O detaljima je govorio prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, a o tome možete više pročitati u odvojenoj vesti.

Danas ponovo oboreni svi crni rekordi

Iz dana u dan Srbija obara sve rekorde. Danas je od 22.231 testiranih, čak 7.579 bilo je pozitivno, dok je preminula 41 osoba. Na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije se nalazi 223 pacijenata.