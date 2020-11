NOVE MERE VLADE SRBIJE! Ovo je nova odluka o školama koja je usvojena na današnjoj sednici

Vlada Srbije donela je danas novu meru u borbi protiv korona virusa, a vezana je za rad osnovnih i srednjih škola.

Naime, na današnjoj sednici potvrđen je predlog Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19 da učenici svih srednjih škola, kao i stariji osnovci, od petog do osmog razreda, od ponedeljka 30. novembra pređu na onlajn nastavu.

Oni će učiti od kuće sve do zimskog raspusta čiji je početak zakazan za 21. decembar i to u celoj Srbiji.

Vlada je donela odluku i da se produži mera skraćenja radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas - do 15. decembra.Takođe sve prethodno usvojene mere ostaju na snazi.