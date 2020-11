"NIJE MNOGO OSTALO DO POTPUNOG ZATVARANJA" Lončar: Jedina mera koja možda može da donese rezultat je da ZATVORIMO SVE

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar govorio je večeras o novim merama, epidemiološkoj situaciji u Srbiji i stanju u bolnicama.

On je na početku zamolio da "ne plašimo građane" budući da svakodnevno "čitaju bombastične naslove", već da "govorimo o činjenicama".

- Narodna skupština je ogledalo građana. Naš cilj je da građanima kažemo istinu, kakva god da je ona, moraju da znaju istinu kakva god da je. Mi i do dan-danas ne znamo dovoljno o korona virusu. Dokazano je i činjenica je da su ovi brojevi direktno srazmerni našem ponašanju u vreme korona virusa. Ne postoji nijedna mera sem "stopa", koji će dati najbolji rezultat - rekao je Lončar.

On je podsetio da je korona virus ušao u porodice, zbog čega je jedini lek "da izbegavamo kontakte".

- Imate baku i deku koji se pridržavaju svih mera. Ali, imaju svoje unuke koji ne vode računa, izlaze, nemaju nikakav zdravstveni problem. Svi žive u istom dvorištu ili u jednoj kući. Opuste se na nekoliko minuta, dođu do bake i deke i traže džeparac bez maske. Tada prenesu virus baki i deki koji završe u bolnici, sa većim ili manjim komplikacijama - objasnio je kako se najčešće događa zaražavanje u porodicama.

Za sve pacijente, podvukao je, ima mesta, ali nije poznato da li će to biti u Beogradu ili u nekom drugom mestu u Srbiji.

- U ovoj situaciji da neko kaže da neće da ide van Beograda jer je on iz Beograda, to je nedopustio, ali i to se dešava. Taj problem prave ljudima koji su heroji ovoga doba, od lekara do spremačica.

Na pitanje koliko smo daleko od situacije da neće biti mesta ni u nekom drugom gradu za hospitalizaciju pacijenata, ministar napominje da to zavisi od nas.

- Ne postoji zdravstveni sistem na svetu koji može da izdrži da se u kratkom roku zarazi veći deo države. A to se dešava - podvukao je Lončar.

Više od 2.300 obolelih zdravstvenih radnika

Ministar Lončar je rekao da je trenutno 2.340 zdravstvenih radnika obolelo, a od tog broja 62 njih se nalazi na bolničkom lečenju.

- Vi ne možete da zaustavite ili zabranite život. Mi možemo samo da utičemo na ljude da oni sami urade ono što treba da urade. Primera radi, ograničite radno vreme klubova i lokala, oni nađu rešenje: prave žurke i koncerte ranije, potom još ranije. Na kraju, rade ilegalno odnosno iznajmljuju kuće i tamo organizuju žurke. Ne možemo da utičemo na te koji to organizuju jer im je to tako u glavi, ali hoćemo da utičemo na ljude koji idu na ta mesta. Ako vas neko poziva, ne znači da treba da odete i da je bezbedno - objasnio je.

Ministar je naglasio da inspektori danonoćno kontrolišu, ali da ne mogu da provere šta se dešava u svakoj kući.

- Apelujem na ljude da ne dozvole da u potpunosti ostanemo bez mesta u svim bolnicama. U narednih par nedelja, dakle, nema kontakta. Zato nam je potrebno jednistvo, ne rasprava - podvukao je.

O novim merama

Dr Predrag Kon je juče rekao da se kasnilo sa donošenjem restriktivnijih mera i da je medicinski deo Kriznog štaba predlagao nove mere još pre skoro tri nedelje. Lončar je rekao da su i druge države donosile jače mere, ali da one nisu dale rezultate.

- Jedina možda mera koja može da vam donese neki rezultat jeste da zatvorite sve.

Na pitanje koliko je vremena ostalo do putpunog zatvaranja, Lončar je rekao "ne mnogo" jer je "očigledno da se nove mere slabo poštuju".

- Nema ništa bezbednije od odlaska dece u vrtić i dece iz nižih razreda u školama. Oni u školi nose maske, peru ruke i drže distancu. Procenjuje se da li će i oni preći na onlajn, ali u svakom slučaju koja god odluka da bude donete neće ni u jednom momentu nauditi deci, niti bilo kome - podvukao je.

Prema njegovim rečima, epidemiološka kriva će se promeniti kada se mi promenimo.

- Mi kada vidimo da je ozbiljna situacija, onda shvatimo. Naš narod jeste inteligentan, ali je malo i opušten. Ovo je momenat kada moramo da budemo jedinstveni na nivou cele Srbije. Moramo da prestanemo da polemišemo o merama i da počnemo svi da ih poštujemo.

Oni koji kasne i "neverne Tome"

On je naglasio da postoje dva velika problema: ljudi se ne jave lekaru na vreme i ima ljudi koji veruju da korona ne postoji.

- Oni veruju da je korona izmišljena i da njima ne može ništa. A isti ti ljudi su najnervozniji kada dođu kod lekara i čekaju, onda lupaju vratima, iživljavaju se. Tako nešto nećemo tolerisati.

Ministar je govorio i o novim bolnicama u Batajnici i Kruševcu.

- Potrebno je 1.500 zdravstvenih radnika, lekara i sestara, da rade u tri smene. Oko 900 lekara treba nam za bolnicu u Kruševcu koja će biti baza za jug Srbije, dok će Batajnica biti baza za Beograd. Mi pripremamo ljude, obučavamo ih. To je izuzetno težak i složen proces - rekao je dr Lončar.

"Učinili smo sve što smo mogli"

Ministar je govorio i o nepoštovanju mera na sahrani patrijarha Irineja.

- Odlazak patrijarha je veliki gubitak za Srbiju i srpski narod. Dali smo preporuke kako da se ljudi ponašaju, potom smo organizovali brzo testiranje. Svi smo svesni kakav je rizik bio. To je ono što smo mi mogli da uradimo. Naravno, bio je jedan broj pozitivnih. Krenuli smo sa terapijom, počeli da pratimo kontakte. Šta smo mogli? Da uhapsimo nekoga. Ne mislim da smo mogli to da uradimo. Sve je lepo organizovano i zamišljeno, ali pojedinci nisu poštovali mere - rekao je Lončar.

O vakcinaciji

Ministar zdravlja govorio je i o vakcini protiv korona virusa i vakcinaciji građana Srbije.

- Država Srbija, pre svega predsednik (Aleksandar) Vučić se bar polovinu dana bavi time da Srbija dobije vakcinu protiv korona virusa. Pažljivo pratim šta se dešava u Nemačkoj. Nemačka nema domove zdravlja i taj razrađen sistem, oni će vakcinisati ljude po punktovima. Što se Srbije tiče, za svaku vakcinu za koju se proceni da je bezbedna, trudimo se da u najkraćem roku bude u Srbiji i da bude dostupna građanima. Napravićemo i dodatna mesta na kojima će se vršiti vakcinacija - rekao je on.

Lončar je rekao da domaća agencija za lekove paralelno sa evrpopskom i američkom agencijom radi ispitivanja na vakcinama i dodao da je tražila da unapred dobije vakcine kako se ne bi gubilo vreme.

- Tražili smo da nam unapred pošalju kako ne bismo gubili vreme i da bismo mogli paralelno da ih ispitujemo i čim oni dobiju dozvole, da budemo spremni da ih primenimo u najkraćem roku - kazao je Lončar.

Ministar navodi da se spremaju i frižideri i punktovi, kontejneri, kao i u zavisnosti od onoga šta vakcine zahtevaju - temperatura, igle, špricevi...

"Prekinimo sve kontakte koji nisu potrebni"

Na pitanje da li ispaštaju pacijenti koji nemaju koronu, Lončar kaže da oni kojima je potrebna hitna medicinska nega ne čekaju.

- U Srbiji onkološki pacijenti i urgentna stanja moraju da se zbrinjavaju, ne čekaju. Svi ostali pacijenti su primorani da čekaju. Ako nam je stalo da imamo zdravu Srbiju, zdrave ljude, hajde da prestanemo da se raspravljamo i da se skoncentišemo na jednu stvar - da prekinemo sve kontake koji nisu potrebni. Moramo da pokušamo da pomognemo zdravstvenim radnicima da malo dođu do vazduha. Hajde da uradimo mi što je do nas - povukao je ministar Lončar.

Danas najviše umrlih od početka epidemije

Danas je u Srbiji zabeležen najveći broj umrlih od posledica korona virusa od početka epidemije. Preminula je 51 osoba, a o tome da je danas najteži dan govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ponovo je oboren rekord i u broju novozaraženih, njih 7.606 je bilo pozitivno od čak 21.569 testirane osobe. Na respiratorima u zdravstvenim ustanovama širom Srbije se nalazi 243 pacijenata.