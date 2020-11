Ružić: Namera nam je da ne bude izgubljen ni jedan dan obrazovnog procesa! Evo kako će učenici POPRAVLJATI OCENE

"Ovo je stvar od nacinalnog interesa i ne smemo izgubiti nijednu generaciju iako su okolnosti ovakve. Očekujemo da do završetka raspusta i dolaska vakcine pobedimo koronu i da drugo polugodište nastavimo u redovnijem maniru sa nastavnim procesom", rekao je Ružić.

Ružić je, govoreći o obolelima u školama, rekao da brojke nisu zabrinjavajuće, kao i da je obrazovni sistem pokazao svu vitalnost.

Prema njegovim rečima, škole nisu mesto gde dolazi do preterane transmisije virusa, ali da je zbog opšte situacije vlada donela uredbu da se učenici starijih razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola prebace na online nastavu.

"Sadržaji se snimaju po mesec dana unapred za online nastavu i tu nema problema. Ministarstvo prosvete je pripravno i spremno da se svakog dana prebacimo na model online nastave,kao što je bilo i u vreme vanrednog stanja", rekao je Ružić.

Upitan da li će se i učenici nižih razreda prebaciti na tu vrstu nastave, on je rekao da se vodi računa o tome šta kažu zdravstveni radnici, kao i da virus nije takav da ostaje u toj populaciji.

"Čak se govori i da nije prenosiv i da ne ugrožava integritet dece mlađe od 12 godina. Uveren sam i da će i vlada uraditi sve da se što pre nabave vakcine i da ćemo u januaru ući u fazu saniranja problema", rekao je Ružić.



Danas uputstvo školskim upravama

Ružić je najavio da će danas školskim upravama biti upućena konkretna uputstva kojima će biti definisane i one situacije kada i ukoliko dođe do potrebe da đaci poprave neku ocenu, to urade i u neposrednom kontaktu u školama. Ružić je juče u Skupštini Srbije rekao da proces sticanja znanja zbog prelaska na onlajn nastavu neće biti ugrožen. " Podsetiću vas da je i pre početka školske godine ostavljena mogucnost roditeljima da se opredele da li žele da njihova deca pohađaju nastavu na daljinu ili na konvencionalan načina", rekao je Ružić. Podsetio je da će raspust trajati od 21. decembra do 15. januara, a da će se nastava za učenike do tada odvijati onlajn.