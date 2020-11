STIŽE SNEG! U Beogradu i Novom Sadu susnežica već u nedelju! Do 15. decembra imaćemo DEVET SNEŽNIH DANA

Danas će u Srbiji u nižim predelima biti slabog mraza, magle i niske oblačnosti koja će se mestimično zadržati i veci deo dana.

U brdsko-planinskim krajevima biće pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša od 2 u maglovitim područjima do 11 stepeni u predelima bez magle.

U Beogradu ujutro slab mraz i magla. Tokom dana oblačno i tmurno. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko -1, najviša dnevna oko 3 stepena.

Zahlađenje stiže za vikend!

U subotu suvo, u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Posle podne naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći ka nedelji mestimično sa kišom, objavio je Tanjug.

Od nedelje na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se do kraja perioda uz kišu očekuje povremeno i u nižim predelima.

U noći ka ponedeljku i početkom naredne nedelje dalje zahlađenje tako da će se 1. decembra, što je prvi dan meteorološke zime, maksimum kretati od 0 do 5.

Početkom naredne nedelje će noći biti veoma hladne i treba očekivati umerene, ponegde i jake mrazeve, posebno na planinama koj budu pod snegom i tamo bi minimumi mogli pasti i do oko -8 stepeni Celzijusa. U nizijama mrazevi uglavnom do -5 do -2 stepena Celzijusa.