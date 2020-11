Uzmi račun i pobedi 2020 – Sutra prvo izvlačenje, slanje koverata moguće i danas, Olga Danilović donosi sreću

Prvo izvlačenje u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020 biće održano sutra u 17 i 55 sati.

Građani još uvek imaju vremena za slanje koverata sa po najmanje 10 računa ili slipova. Sve koverte koje su blagovremeno ubačene u poštanske sandučiće u skladu sa radnim vremenom poslovnica pošte širom Srbije, naći će se sutra u bazenu u studiju i biće u konkurenciji za vredne nagrade. Podsećamo, u sutrašnjem izvlačenju biće dodeljeno 5 automobila FIJAT 500L i jedan stan u Beogradu, u naselju Zemunske kapije. Crećne dobitnike izvući će teniserka Olga Danilović. U ovom trenutku na adresu ”Uzmi račun i pobedi 2020” stiglo je čak 3.150.000 koverata. Sve koverte poslate od 15. oktobra biće u bazenu sve do kraja drugog kruga nagrade igre i sve vreme će konkurisati za nagrade. U nagradnoj igri koju organizuje Vlada Republike Srbije, a podršku pruža NALED, pravo učešća imaju građani koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ne starijih od 1.septembra 2020. sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti. Na poleđini koverte neophodno je napisati ime i prezime, adresu iz ličnih dokumenata i kontakt telefon dok je na drugoj strani dovoljno napisati ”Uzmi račun i pobedi 2020”. Pravo učešća imaju svi punoletni građani Republike Srbije dok je slanje koverata besplatno – nije potrebna markica. Vlada Srbije još jednom podseća građane da je učešće u nagradnoj igri epidemiološki bezbedno i ne podrazumeva čekanje u redu niti ulazak u poslovnice pošte. Apelujemo na građane da spakuju i adresiraju kod kuće i kako bi one našle put do studija i bile u konkurenciji za vredne nagrade, dovoljno je da pravilno popunjene koverte samo ubace u najbliže poštansko sanduče. Sve informacije o nagradnoj igri građani mogu pronaći na sajtu www.uzmiracun.rs a na raspolaganju im je i kontakt centar putem mejla kontakt@uzmiracun.rs , za sva dodatna pitanja i podršku.