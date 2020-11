U poslednje vreme POVEĆAN JE BROJ NESTALIH OSOBA - To su uglavnom mlade žene i devojke! Dame, NIKAKO NE NASEDAJTE NA OVO (VIDEO)

Maja Raković, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, rekla je da je u poslednje vreme povećan broj nestalih i da su to uglavnom mlade žene i devojke.

Raković je rekla da mnogi taj povećan nestanak povezuju sa velikim opterećenjem usled pandemije.

- Ljudi zaista na psihološkom aspektu imaju veliki problem da se adaptiraju na novonastalu situaciju - izjavila je Raković za Novo jutro TV Pink.

Ona je navela da postoje primeri u prethodnom periodu da su deca vrbovana putem društvenih mreža, da su stupala u kontakt sa nepoznatim licima, odlazila na nepoznate lokacije, na neka viđanja i da tamo nisu upoznali osobe koje su upoznali na tim društvenim mrežama.

- Brojni su slučajevi i primeri sa kojima smo mi radili... Trenutno su aktivni slučajevi Tatjana, Radmila, Snježana...Najgore su te sumnje "Da li je otišla dobrovoljno?", ali kada imate ženu, majku, koja je za sobom ostavila bebu od šest meseci, onda ne može da vam proradi sumnja da li je ona tek tako otišla - ocenila je Raković.

Raković je rekla da se posebno bavila pitanjem "Gde su kada nestanu" i da se mnogi ne zapitaju da li te osobe neko muči ili zlostavlja.

- Uglavnom postoji osuda, otišla je sa drugim, nezadovoljna je situacijom u porodici... Onog momenta kada postavimo takva pitanja, mi smo izgubili empatiju u startu. Mi smo u većem problemu sa stavom našeg društva, nego sa samim nestancima. Uvek moramo da se zapitamo gde su, a ne zašto su nestale - pojasnila je Raković.

Kako kaže, postoje višestruki razlozi nestanka i ne može se prepustiti slučaju bilo koji slučaj nestanka.

Ona je ispričala slučaj devojke koja je nestala sa svojih 17 i po godina, rekavši roditeljima da odlazi da se vidi sa čovekom koji joj nudi posao bebisiterke u Švajcarskoj i dan danas se ne zna gde je ona, a nestala je 2015. godine.

Raković je istakla da postoje oglasi u kojima se navodi da je posao hostese ili promoterke plaćen sa 10.000 evra, i upozorila da su to neprovereni oglasi.

Takođe, naglasila je da je potrebno da roditelji brinu o svojoj deci, da znaju šta rade u virtuelnom svetu.

Zlatko Nikolić, kriminolog, govoreći o nestancima rekao je da je mlađe osobe lakše prevariti, odvesti i namamiti.

- Što se ženskog pola tiče, najčešća je seksualna eksploatacija, pa tek onda radna... U novinama postoje ponude raznih poslova, "Traži se mlada, zgodna, do 25 godina" i tako dalje, nudi se posao maserki, konobarica, šta sve nude... Ako to nude u Tetovu, Gostivaru, Tutin, Sjenica, znate da su to kafane u pitanju i da je to posao konobarica koji podrazumeva i dodatna zanimanja - upozorio je Nikolić.

Nikolić je rekao da se tu ne radi o klasičnom otimanju, ali ovih prevara i zavođenja i podvođenja ima.

- Društvene mreže omogućavaju tim vagabundima da lakše dođu do žrtve. Kada tome dodate doprinos žrtve da bude žrtva, onda eto priče da novinski stupci imaju svoje crne hronike koje su pune brojki i slova - kazao je Nikolić.