Brnabić: Radovi u KCV što pre, kamen temeljac za 30 do 45 dana

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je potpisivanje ugovora sa izvođačem radova na rekonstrukciji i izgradnji KC Vojvodine važan trenutak za dalje jačanje srpskog zdravstva, što je jedan od prioriteta vlade.

-Dugo smo radili na ovome. Hvala EIB koji prate ulaganja u zdravstveni sistem Srbije, što su radili sa nama da dođemo do ovog ugovora. Radujem se danu kada ćemo postaviti kamen temljac, nadam se da će to biti za 30 do 45 dana, kada se ispune svi uslovi - rekla je Brnabić nakon potpisivanja ugovora.Brnabić je istakla da je ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju KCV deo većeg ciklusa ulaganja u zdravstvo, pokrenuto 2015. godine kao projekat "Milijarda evra u zdravstvo Srbije".

Podsetila je da su završeni radovi u KC Niš, koji je, kaže, prvi ikada završen klinički centar u istoriji Srbije, investicija koja je bila vredna 53 miliona evra.U toku je rekonstrukcija i dogradnja Kliničkog centra Srbije, i nadam se da ćemo krajem 2021. moći da otvorimo potpuno novi KCS, rekla je Brnabić i dodala da se uskoro očekuje tender za rekonstrukciju i dogradnju KC Kragujevac.

Ona je rekla da je urađeno skoro 80 objekata primarne zdravstvene zaštite, domovi zdravlja i ambulante, za šta je izdvojeno 16 miliona evra, a da su u toku radovi na izgradnji šest domova zdravlja, vrednih 15 miliona.Takođe, preko 202 miliona evra do sada je uloženo u opšte bolnice i zdravstvene centre širom Srbije, od kojih su u nekim radovi u toku, kao i više od 300 miliona evra u izgradnju klinika i specijalizovanih bolnica, poput Tiršove, KBC Zemun, "Dr Dragiša Mišović", faza 1 Urgentnog centra.

-Zahvaljujući svemu tome možemo da zbrinemo sve pacijente, pre svega, kovid, ali i da se borimo za ne kovid pacijente. Skoro sve zdravstvene ustanove koje smo podigli, poslužile su da imamo dobar odgovor na ovu pandemiju, jer su poslužile kao kovid bolnice - rekla je Brnabić.

Podsetila je da su u toku radovi na izgradnji dve kovid bolnice, u Batajnici i Kruševcu, u koje je uloženo 80 miliona evra.

-Sve to, bez opreme i specijalizacija, i iz toga se vidi koliki je fokus na zdravstvo i njegovo jačanje. To ostaje jedan od tri ključna prioriteta vlade - poručila je Brnabić i dodala da je ugovor "dobar signal sto će tek slediti".

Premijera je zahvalila svim zdravstvenim radnicima, svim zaposlenima u KCV, ali i u zdravstvu širom Srbije, koji se bore protiv korona virusa.

-Sve što oni rade je za divljenje. Šta god mi uradili, nikada nećemno moći dovoljno da se odužimo za sve što su učinili zdravstveni radnici, koji su iz dana u dan pod sve većim pritiskom, jer su brojevi sve lošiji - rekla je Brnabić.