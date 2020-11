OPREZ JE NEOPHODAN! Ovo su ČETIRI ključna razloga zašto je NAJGORE PO VAS da se baš sad ZARAZITE KORONOM

Mere, Krizni štab, brojke, maske, gužve ispred kovid ambulanti... Korona virus, koji već punih devet meseci hara Srbijom, svima nam je već preko glave.

Ljudi su psihički i fizički iscrpljeni od informacija, često nepoverljivi i skloni teorijama zavere. Ali, sada nikako nije trenutak da posustanemo! Koliko god da nam je teško u ovom trenutku postoji najmanje četiri razloga zašto je izuzetno bitno da se baš sada NE ZARAZIMO!

1) Kako ćete se lečiti?

Ako mere ne poštujete, vrlo lako ćete se zaraziti, budući da je, kako je nedavno naveo epidemiolog Predrag Kon virus "ušao u porodice". Kada se to desi, postoji opravdana zebnja da nećete uspeti da se lečite u bolnici.Već prošle nedelje bolnički kapaciteti su u glavnom gradu popunjeni. Još sa glavnim udarom ovog trećeg talasa, svi članovi Kriznog štaba su doneli doluku - zbrinjavaće se samo najteži slučajevi!

Dakle, ako imate i blažu upalu pluća, postoji velika vaerovatnoća da ćete biti otpušteni na kućno lečenje kako bi se kreveti oslobodili za najteže bolesnike. Kako bismo najslikovitije opisali koliko je situacija ozbiljna stavićemo kao poređenje jedan VMA ima 1.200 kreveta ukupno, a svakog dana - svakog! - već izvesno vreme imamo 6.000-7.000 novozaraženih. Pet punih VMA. Svakog dana!

2) Ko će vas uopšte lečiti?

Čak i ako uđete u bolnicu, to jeste sreća, ali u - nesreći! Prvo, to znači da da imate težu kliničku sliku, a lekari i medicinsko osoblje su nikad iscrpljeniji nego u ovom trenutku, kad se već danima bore sa hiljadama pacijenata.

Na današnji da oko 2.400 zdravstvenih radnika zaraženo je korona virusom, a njih 60 je na bolničkom lečenju!Istovremeno, od kraja oktobra brojke hospitalizovanih divljaju i ruše sve rekorde, pa sa preko 7.000 novozaraženih dnevno, u svakom trenutku imamo imamo i više od 7.200 hospitalizovanih.

Činjenice su jasne - lekari su na ivici snaga. Bez odmora, sa užasnim smenama u crvenim kovid zonama oni nemaju energije da se na isti način posvete pacijentima kao na početku epidemije.Nije isto kada 100 odmornih lekara, sestara i tehničara brinu o 100 ljudi i kad istih tih 100, ali sada iscrpljenih i na izmaku snaga, brinu o 1.100 ili 2.100, i tako već evo ceo novembar.

Samo jedan zanimljiv podatak dao je danas direktor KBC "Zvezdara" Petar Svorcan - 7 tona kiseonika se potroši na dnevnom nivou u njegovoj bolnici, što je količina dovoljna za pola godine u normalnim okolnostima. Neko taj kiseonik treba i da priključi, a uskoro neće imati ko.

3) Kako ćete se oporaviti?

Ako već i dospete u bolnicu i zalečite se koliko-toliko, verovatno ćete odmah morati da ustupite ležaj nekome ko je u mnogo težem stanju. Jer dok ste vi bili u bolnici svakog dana se zarazilo novih 5.000, 6.000, 7.000, možda i 8.000 ljudi. Svakog dana. I među njima ko zna koliko je njih sa najtežom kliničkom slikom koji moraju u bolnicu da bi preživeli. Moraćete da budete otpušteni iz bolnice, a da ste još daleko od potpunog oporavka od korone, koja može da ostavi jezive dugotrajne posledice na vaš organizam.

To je danas potvrdio i infektolog Mijomir Pelemiš koji je govoreći o popunjenosti kapaciteta kazao i da je jedna bitna odluka doneta - si koji nemaju potrebu za kiseonikom biće prebačeni u Niš ili Kragujevac, a na njegovo mesto odmah dolazi teži bolesnik.Ako ste preživeli korona virus sa upalom pluća, oporavak traje 6 nedelja. Najbolje bi bilo da lekari u bolničkim uslovima do kraja isprate vaš oporavak. Ipak, to neće biti moguće, jer vratimo se na početak - u bolnicama su samo teži bolesnici.

4) Ne primajte gol u nadoknadi vremena

Sve je više kompanija bliže jedinom izvesnom spasu od korona virusa - vakcini. Prema najavama stručnjaka doze su sasvim izvesne i za Srbiju. I koliko god da se pojedini opirali vakcina je najveća tekovina čovečanstva i ona nas može dovesti ako ne do kraja, a ono bar do početka kraja.

Baš je nesreća razboleti se teško u ovom trenutku, a da je nikad manje mesta u bolnici, nikad iscrpljeniji lekari, a nikad bliža vakcina.